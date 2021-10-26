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26.10.2021г.
Жизнь без QR-кода: продолжится ли для непривитых пензенцев локдаун после 7 ноября

Жизнь без QR-кода: продолжится ли для непривитых пензенцев локдаун после 7 ноября

Вт, 26.10.21 14:15
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Пензенская область – на пороге очередного локдауна: грядет нерабочая неделя, и в ближайшее время правительство региона обнародует дополнительные ограничения, которые будут действовать в этот период. Ужесточение мер уже проанонсировал губернатор Олег Мельниченко. Многие задаются вопросом: возможно ли, что они продлятся дольше, чем до 7 ноября, и не повторится ли сценарий весеннего локдауна, который нанес сильнейший удар по экономике и доходам граждан?

Журналисты информагентства решили порассуждать, как уже в ближайшее время могут трансформироваться реалии жителей Пензенской области, если эпидситуация продолжит ухудшаться. На наш взгляд, очень большие шансы так и не выйти из ноябрьского локдауна имеют те, кто за это время не примет решения привиться.

Откуда такие выводы? Дело в том, что врио зампреда правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев уже сделал заявление, что регион намерен пойти по пути своего соседа – Самарской области, где без QR-кода уже с 11 октября люди фактически не могут посещать не только кафе и рестораны, но и концерты, спектакли, киносеансы, бассейны и спортзалы. Все массовые мероприятия для них уже несколько недель как находятся под полным запретом. А с 25 октября попасть даже в торговый центр в Самаре без QR-кода нельзя. 

Добавим к этому, что в Пензенской области уже принято постановление главного санитарного врача о перечне сфер деятельности, представители которых при отсутствии сертификата о вакцинации после 1 декабря дружно отправятся на удаленку или будут отстранены от работы. И картина уже становится близка к полной самоизоляции. И это при том, что другие люди, прошедшие вакцинацию (ваши друзья, родственники, соседи, коллеги), будут иметь возможность вести привычную для них жизнь.

Еще один грустный факт: без сертификата о вакцинации путешествовать также становится проблематично. Причем речь – не только о зарубежных странах, которые признали отечественный «Спутник V» и готовы принять привитых туристов из России. Увы, в Крыму и Сочи заселиться в гостиницу или санаторий без сертификата не получится. Невеселый отдых ожидает непривитого туриста не только в этих регионах, но и в Калининградской и Мурманской областях.

Но даже отсутствие возможности работать и отдыхать в прежнем формате – не так страшно, как возможные проблемы с получением плановой медицинской помощи при отсутствии QR-кода о вакцинации. В частности, как сообщили «Известия» 24 октября со ссылкой на решение правительства РФ, людей будут пускать в больницы только при предъявлении сертификата либо отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Эти ограничения необходимы для защиты пациентов, находящихся на лечении, от заражения.

Напомним, что в Пензенской области ситуация с плановым лечением пациентов с каждой неделей усугубляется из-за роста распространения коронавируса. Под ковид-госпитали уже отдано несколько корпусов больницы им. Н.Н. Бурденко - в числе последних переоборудовали отделения нефрологии, эндокринологии, травматологии, гастроэнтерологии, все они отданы под инфекционные койки. Их уже развернули более 4,5 тысяч, но тяжелых больных становится все больше. Поэтому под ковид в ближайшие дни планируется также отдать офтальмологическую и участковые районные больницы. 

Возвращаясь к теме отстранения от работы непривитых сотрудников и недопуска на массовые мероприятия, в точки общепита и ТЦ без QR-кодов, хочется задать риторический вопрос: вы же не думаете, что от этого страдает лишь одна сторона? Ведь подобные ограничения рикошетом бьют по вашему работодателю, благосостоянию, по бизнесу, а значит, по налоговым поступлениям в бюджет и, наконец, по качеству жизни. Правда в том, что деньги, которые могли бы быть направлены на ремонт школ и детских садов, на благоустройство скверов и парков, идут на борьбу с коронавирусом. С начала пандемии прошло уже почти два года, разработано несколько отечественных вакцин, но мы почему-то вновь возвращаемся к тому, с чего начали, - локдаун и последующий регресс в экономике.

Важно понимать: если локдаун уже неизбежен, то его возможные последствия, которые мы перечислили выше, – это то, что пока находится в наших руках. Действия и решения, принимаемые сегодня, завтра сформируют ритм и качество нашей жизни. Хотите ли вы оказаться на вынужденной самоизоляции, без возможности путешествовать, отдыхать? Откажете ли себе в радости от дружеской встречи в кафе или кино, в удовольствии посетить спектакль в театре или спортивный матч? Рискнете ли поставить под удар здоровье членов вашей семьи, которые страдают от хронических болезней, если эпидситуация продолжит ухудшаться и почти все больницы превратятся в ковид-госпитали?

Во что вообще превратится наша жизнь, если мы позволим этому случиться? И стоит ли оно того?

Источник фотографии: Фото из архива ИА "Пенза-Пресс", скриншот - https://pixabay.com/ru/illustrations/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%84%d0%be%d0%bd-%d1%88%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d1%8b-qr-1167612/
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
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04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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29.09.2021 16:17
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22.09.2021 13:56
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