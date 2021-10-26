Жизнь без QR-кода: продолжится ли для непривитых пензенцев локдаун после 7 ноября

Пензенская область – на пороге очередного локдауна: грядет нерабочая неделя, и в ближайшее время правительство региона обнародует дополнительные ограничения, которые будут действовать в этот период. Ужесточение мер уже проанонсировал губернатор Олег Мельниченко. Многие задаются вопросом: возможно ли, что они продлятся дольше, чем до 7 ноября, и не повторится ли сценарий весеннего локдауна, который нанес сильнейший удар по экономике и доходам граждан?

Журналисты информагентства решили порассуждать, как уже в ближайшее время могут трансформироваться реалии жителей Пензенской области, если эпидситуация продолжит ухудшаться. На наш взгляд, очень большие шансы так и не выйти из ноябрьского локдауна имеют те, кто за это время не примет решения привиться.

Откуда такие выводы? Дело в том, что врио зампреда правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев уже сделал заявление, что регион намерен пойти по пути своего соседа – Самарской области, где без QR-кода уже с 11 октября люди фактически не могут посещать не только кафе и рестораны, но и концерты, спектакли, киносеансы, бассейны и спортзалы. Все массовые мероприятия для них уже несколько недель как находятся под полным запретом. А с 25 октября попасть даже в торговый центр в Самаре без QR-кода нельзя.

Добавим к этому, что в Пензенской области уже принято постановление главного санитарного врача о перечне сфер деятельности, представители которых при отсутствии сертификата о вакцинации после 1 декабря дружно отправятся на удаленку или будут отстранены от работы. И картина уже становится близка к полной самоизоляции. И это при том, что другие люди, прошедшие вакцинацию (ваши друзья, родственники, соседи, коллеги), будут иметь возможность вести привычную для них жизнь.

Еще один грустный факт: без сертификата о вакцинации путешествовать также становится проблематично. Причем речь – не только о зарубежных странах, которые признали отечественный «Спутник V» и готовы принять привитых туристов из России. Увы, в Крыму и Сочи заселиться в гостиницу или санаторий без сертификата не получится. Невеселый отдых ожидает непривитого туриста не только в этих регионах, но и в Калининградской и Мурманской областях.

Но даже отсутствие возможности работать и отдыхать в прежнем формате – не так страшно, как возможные проблемы с получением плановой медицинской помощи при отсутствии QR-кода о вакцинации. В частности, как сообщили «Известия» 24 октября со ссылкой на решение правительства РФ, людей будут пускать в больницы только при предъявлении сертификата либо отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Эти ограничения необходимы для защиты пациентов, находящихся на лечении, от заражения.

Напомним, что в Пензенской области ситуация с плановым лечением пациентов с каждой неделей усугубляется из-за роста распространения коронавируса. Под ковид-госпитали уже отдано несколько корпусов больницы им. Н.Н. Бурденко - в числе последних переоборудовали отделения нефрологии, эндокринологии, травматологии, гастроэнтерологии, все они отданы под инфекционные койки. Их уже развернули более 4,5 тысяч, но тяжелых больных становится все больше. Поэтому под ковид в ближайшие дни планируется также отдать офтальмологическую и участковые районные больницы.

Возвращаясь к теме отстранения от работы непривитых сотрудников и недопуска на массовые мероприятия, в точки общепита и ТЦ без QR-кодов, хочется задать риторический вопрос: вы же не думаете, что от этого страдает лишь одна сторона? Ведь подобные ограничения рикошетом бьют по вашему работодателю, благосостоянию, по бизнесу, а значит, по налоговым поступлениям в бюджет и, наконец, по качеству жизни. Правда в том, что деньги, которые могли бы быть направлены на ремонт школ и детских садов, на благоустройство скверов и парков, идут на борьбу с коронавирусом. С начала пандемии прошло уже почти два года, разработано несколько отечественных вакцин, но мы почему-то вновь возвращаемся к тому, с чего начали, - локдаун и последующий регресс в экономике.

Важно понимать: если локдаун уже неизбежен, то его возможные последствия, которые мы перечислили выше, – это то, что пока находится в наших руках. Действия и решения, принимаемые сегодня, завтра сформируют ритм и качество нашей жизни. Хотите ли вы оказаться на вынужденной самоизоляции, без возможности путешествовать, отдыхать? Откажете ли себе в радости от дружеской встречи в кафе или кино, в удовольствии посетить спектакль в театре или спортивный матч? Рискнете ли поставить под удар здоровье членов вашей семьи, которые страдают от хронических болезней, если эпидситуация продолжит ухудшаться и почти все больницы превратятся в ковид-госпитали?

Во что вообще превратится наша жизнь, если мы позволим этому случиться? И стоит ли оно того?