Почта поменяет график работы в связи с праздничными днями

В пресс-службе «Почты России» рассказали, в каком режиме будут работать отделения с 30 по 7 ноября, пишет ТАСС.

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября почта будет работать в обычном режиме.

3 ноября все отделения, кроме круглосуточных, закроются на час раньше. 4 ноября будет выходным днем, а 5 ноября офисы «Почты России» будут принимать клиентов по графику субботы.

Отмечается, что в некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда России.