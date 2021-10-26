В Пензе приступили к строительству канализационного коллектора в Арбекво

Ресурсоснабжающая организация начала строительство самотечного канализационного коллектора на участке от ул. Глазунова до ул. Лозицкой, рассказали в пресс-службе мэрии Пензы.

Существующий здесь на данный момент объект является одним из самых проблемных в городе – с 2019 года здесь произошло более 20 аварий.

Новый коллектор проложат методом горизонтального направленного бурения, диаметр будет увеличен с учетом перспектив развития города. Чтобы минимизировать неудобства для пешеходов здесь сделают обходные мостки.

Работы планируется завершить в первом квартале 2022 года, а весной восстановят благоустройство.