«Русмолко» произвела 44% молока Пензенской области

Компания «Русмолко» произвела 131 тысячу тонн молока, что составляет 44% от всего сырого молока, произведенного в Пензенской области к октябрю 2021 года.

Производство выросло за 9 месяцев на 38% за по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Таких результатов удалось добиться благодаря запуску молочной фермы замкнутого цикла на 7200 дойных голов в Сердобском районе и расширению производственных мощностей действующих ферм. Отмечается, что в сердобское хозяйство был закуплен скот из Дании, еще часть поступила с собственного центра по воспроизводству стада. В Наровчатском районе был построен дополнительный коровник, зоны для размещения молодняка и навес для телят.

Всего на трех фермах «Русмолко» имеются более 35 тысяч голов, из них 15,9 тысячи – коровы. Средний надой на фуражную корову составил 33 кг.

Кроме того, на хорошие показатели повлияли планомерная работа по совершенствованию содержания животных и внедрение современных технологий выращивания, кормления и доения. Компания также активно развивает генетическое направление, тем самым увеличивая потенциал животных.