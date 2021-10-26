Банк «Кузнецкий» 26 октября отмечает день рождения

Банк «Кузнецкий» 26 октября празднует свой 31 день рождения. В кредитном учреждении отмечают, что все эти годы велась большая работа по поддержке бизнеса, обеспечению доступности банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц. В конечном итоге все это направлено на развитие экономики Пензенской области.

«Выбранная стратегия позволяет банку ежегодно приумножать собственные результаты и достижения, укреплять свои позиции на рынке финансовых услуг, расширять географию присутствия», - отмечают в учреждении.

В региональную сеть сейчас входят 28 офисов в Пензенской области, а также представительства в Самаре и Чебоксарах. Активы банка на 1 октября составили 6,6 млрд рублей, собственный капитал – 628 млн рублей. Предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления предоставлено кредитов на 4,2 млрд рублей.

Лучшим сотрудникам за многолетний добросовестный труд, проявленный профессионализм и значительный вклад в развитие банка и банковской системы Пензенской области вручили благодарности и грамоты губернатора Пензенской области, Законодательного Собрания Пензенской области и правления банка.

«В день рождения мы выражаем слова благодарности своим сотрудникам, клиентам и партнерам. Желаем вам и вашим близким здоровья и семейного счастья, пусть сбываются все ваши мечты», - отмечают в банке «Кузнецкий».

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428, лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018 года.