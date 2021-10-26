Работу городского транспорта скорректируют с учетом пожеланий пензенцев

И.о. главы администрации Александр Басенко поручил собрать все обращения горожан, в том числе и просьбы о продлении некоторых маршрутов. Информация будет направлена в Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области, которое курирует работу по модернизации системы общественнного транспорта в Пензенской агломерации.

Александр Басенко подчеркнул, что при формировании новой маршрутной сети важно учесть потребности жителей.

Модернизация предуматривает покупку автобусов, введение проездных билетов, внедрение безналичной оплаты, создание автотранспортного предприятия и так далее.