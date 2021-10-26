Мурашко назвал Пензенскую область в числе регионов с самым высоким темпом вакцинации

Как сообщает ТАСС, в этот список вошли Чукотка, Курганская область, республики Марий Эл и Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Пензенская и Воронежская области.

По словам министра, темпы роста заболеваемости ковидом в России снизились до 9,5-10% в неделю. Также он рассказал, что в настоящее время для пациентов свободно около 12% инфекционных коек по стране. Коечный фонд нужно наращивать в 13 регионах.