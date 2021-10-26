«Дамате» экспортировала продукцию из мяса индейки в Мозамбик

Группа компаний «Дамате» начала поставки продукции из мяса индейки в страны Восточной Африки. Первая партия объемом в 27 тонн отправилась в Мозамбик.

Компания уже наладила поставки на западное побережье континента, и теперь вышла на восточное. Как отметил генеральный директор агрохолдинга Рашид Хайров, это результат планомерной реализации стратегии.

«Западное побережье в силу удобства логистики было освоено «Дамате» в первую очередь. Но в экспортной стратегии «Дамате» значимую роль играет весь континент в целом. В конечном итоге цель компании – охватить весь африканский континент, обеспечив стабильные поставки продукции из индейки высокого качества», - считает он.

Состав первой поставки на восточном побережье аналогичен отгружаемому на регулярной основе в страны Западной Африки. В основном, это замороженные натуральные полуфабрикаты из индейки. В планах агрохолдинга – расширение ассортимента в Восточной Африке за счет продукции глубокой переработки, которая уже активно поставляется в западную часть континента. За 9 месяцев 2021 года «Дамате» экспортировала в Африку в 3,5 раза больше продукции, чем за весь 2020 год. Стратегия развития поставок в страны восточного побережья Африки реализуется в соответствии с задачей, поставленной Минсельхозом РФ.

«Дамате» начала экспорт продукции из индейки в 2015 году. Сейчас поставки осуществляются в более чем 60 стран. Среди них - государства Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще 33 страны мира, среди которых - Китай, ОАЭ, Кувейт, страны Африки и Азии.