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27.10.2021г.
Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг

Пензенские застройщики и дома: разбираем новый рейтинг

Ср, 27.10.21 09:01
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Единый ресурс застройщиков – портал, на котором собирается информация обо всех жилых комплексах страны, где есть в продаже квартиры, а еще там приводятся данные по объему строительства и ввода жилья.

В отличие от рекламных агрегаторов новостроек, портал ЕРЗ.РФ не размещает хвалебные тексты о жилых комплексах. В отношении каждой новостройки на портале приводится детальная информация по более 100 параметрам, которые имеют значимость для потребителя.

Обновленный подход к оценке

Портал ЕРЗ разрабатывал методологию оценки в сотрудничестве с застройщиками из разных регионов РФ. Она единая для всей территории РФ.

Ранее оценка каждого жилого комплекса осуществлялась по 106 параметрам, каждый из которых входил в одну из 17 групп. В октябре впервые представлен усовершенствованный рейтинг: число параметров увеличилось до 133, причем многие в своей структуре содержат подпункты.

Их вес в общей оценке тоже изменился с учетом важности для будущих жителей, стал более сбалансированным и показательным. Учитываются количество квартир на этаже, высота потолков, расположение и даже грузоподъемность лифтов.

Топ-10 пензенских новостроек

Рассмотрим первую десятку ТОП новостроек Пензенской области в октябре.

Ее возглавил квартал Kontinent от строительной группы «Рисан». Всего на половину балла от него отстал другой комплекс этой же компании – Upgrade. Третье место – у ЖК «Квартет». Таким образом, все три первых места рейтинга – за проектами одной компании.

На четвертом месте расположился жилой комплекс «Лугометрия» от «Территории жизни», на пятом и шестом – кварталы «Зеландия» и Norwood от «Рисан». Эти проекты и те, что выше в рейтинге, также входят в сотню лучших в Российской Федерации, по версии ЕРЗ.

Заключительные четыре места топ-10 заняли соответственно «Арбековская застава», Город Спутник, ЖК «Созвездие» и «Клубный дом на набережной». В общероссийском рейтинге портала они - с 311 места по 408-е, что на самом деле тоже немало: всего в нем учитывается 3400 новостроек.

Топ застройщиков

Портал предусматривает просмотр рейтингов застройщиков по четырем показателям.

1. По объему текущего строительства

Сентябрьского лидера, компанию «Рисан», здесь сменила в первой строчке «Территория жизни», которая возводит 229,3 тыс. кв. метра жилья - почти четверть от общей цифры по региону. «Рисан» в сентябре завершил строительство двух комплексов – «Олимпа» и «Ближней Веселовки», так что объем строящегося жилья в октябре сократился до 222 тыс. кв. метров, и компания уступила первенство, опустившись на вторую строчку. Третье место сохраняет строительный холдинг «Термодом» с объемом строительства 128,2 тыс. кв. метров.

2. По объему ввода жилья

Здесь первое место заняла строительная группа «Рисан», сдавшая 56,3 тыс. кв. метров жилой недвижимости. За ней в рейтинге – Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области – 23,69 тыс. кв. метров. Тройку лидеров замыкает с минимальным отрывом «Территория жизни» - 23,66 тыс. кв. метров.

3. По потребительским качествам жилья

Этот рейтинг в октябре недоступен, последний – за сентябрь. Сотрудники портала не успели сформировать его и будут готовить данные к 1 ноября. Все - из-за обновления методологии и потребовавшейся в связи с этим переоценке жилых комплексов. А вообще здесь балл застройщика считается как средневзвешенный балл по всем его имеющим оценку жилым комплексам.

4. По скорости строительства

Это самая новая категория, появившаяся впервые в августе этого года. Здесь лидером является «МСК-Строй» - 243 дня, средняя площадь дома 1,7 тыс. кв. метра, а средняя этажность - 3. Второе место занимает компания «Доступное жилье» - 348 дней строится дом средней площадью 4,6 тыс. кв. метров и этажностью 5,6. Преобладающий материал в обоих случаях – панели, как указано в рейтинге. Третье место занимает ИСГ Энтазис, возводящий дома преимущественно из монолита за 383 дня. Средняя площадь такого здания - 4,1 тыс. кв. метров, этажность - 7,8.

Слово дал — держи

Сбор информации для оценки осуществляют специалисты ресурса: они смотрят сайты застройщиков и другие открытые источники. По данным ЕРЗ, на стадии строительства осуществляется 85% продаж новостроек. То есть фактически застройщик продает гражданам обещание построить дом в соответствии с объявленными характеристиками и сделать это в срок.

ТОП жилых комплексов, как и любой конкурс строящихся ЖК, ранжирует проекты по объему обещаний. Однако не факт, что все обещания будут застройщиком исполнены. В связи с этим готовится новое изменение методологии оценки жилых комплексов. Будет введен коэффициент выполнения обещаний застройщиком - на эту цифру будет умножаться оценка проекта.

Верь своим глазам

Рейтинги, премии и награды, которые транслирует застройщик, могут быть престижными и почетными, однако слепо доверять им лучше не стоит. При выборе квартиры обязательно ознакомьтесь с ранее сданными объектами застройщика: как они показывают себя в эксплуатации, какие отзывы у жителей, а также посетите несколько отделов продаж разных компаний, чтобы узнать все подробности из первых уст.

Источник фотографии: фото из архива ИА "Пенза-Пресс", скриншоты
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08.10.2021 07:00
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06.10.2021 16:37
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04.10.2021 17:24
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04.10.2021 14:29
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