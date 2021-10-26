В Пензе к концу недели потеплеет до +12 градусов

Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал ТАСС , какой в ближайшие дни будет погода в ряде регионов ПФО, в том числе в Пензенской области.

По данным синоптиков, в Пензе в течение недели ожидается +6-9 градусов, 29 числа пройдет небольшой дождь. 30-го резко похолодает до +5 градусов, однако уже 31 октября воздух прогреется до +12.

«Практически всю неделю не исключены небольшие дожди, преимущественно на Верхней и Средней Волге. В конце недели погода наладится, будет очень тепло и солнечно, за исключением регионов Верхней Волги - Кировской области, Пермского края», - уточнил Александр Синенков.