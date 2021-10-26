Самый долгий случай коронавируса длился 355 дней

Ее госпитализировали в мае 2020 года с высокой температурой и кашлем. Симптомы коронавирусной инфекции появились у нее за 11 дней до попадания в больницу. Медикам было известно, что женщина болела лимфомой и полностью вылечилась от нее после клеточной терапии. Однако из-за терапии иммунная система пациентки почти полностью лишилась B-клеток, которые необходимы организму для борьбы с инфекциями.

Как сообщили «Известия», она получала кислород и плазму крови переболевших. Через месяц после такой терапии температура тела у пациентки опустилась до 37 градусов, а симптомы простуды стали заметно слабее. Женщину выписали из больницы, но дома она продолжала получать кислород. При этом ежемесячные тесты на коронавирус оставались положительными, хотя и на грани с отрицательным результатом.

В марте 2021 года она вновь попала в больницу. Резкое ухудшение состояния даже навело врачей на мысль о повторном заражении коронавирусом. Пациентку продолжили лечить плазмой переболевших с высоким содержанием антител. Также ей назначили противовирусный препарат. В результате пациентка полностью выздоровела.