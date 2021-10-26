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26.10.2021г.
Школьники по всему миру прошли «Урок цифры» более 3 миллионов раз

Школьники по всему миру прошли «Урок цифры» более 3 миллионов раз

Вт, 26.10.21 16:05
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«Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в образовании» прошли более трех миллионов раз школьники с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители по всему миру. В Пензенской области в «Уроке цифры» приняли участие более 55 тысяч школьников. Проект длился 20 дней и охватил всю Россию и 127 стран мира. Разработчиком содержания и программы первого урока в 2021–2022 учебном году, посвященного искусственному интеллекту и машинному обучению, выступил благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.

Масштабный просветительский проект организуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России в партнерстве с ведущими технологическими российскими компаниями. Его цель - ранняя профориентация и развитие цифровых навыков у школьников.

Учащиеся узнали об основных принципах работы искусственного интеллекта, пробовали себя в профессии исследователя данных и создавали умного помощника для учителя математики на специальном игровом тренажёре. В этом году родители детей также принимали очень активное участие в проекте наравне с учителями.

Проведению образовательной акции активно содействовали представители региональных администраций, Сбербанка и компаний его экосистемы. Заместители глав регионов, руководители региональных органов власти в сфере образования и цифрового развития проводили открытые уроки, используя материалы «Урока цифры». 135 встреч со школьниками в таком же формате организовали территориальные банки и головные отделения Сбербанка.

Эксперты Пензенского отделения Сбербанка провели урок в новом лицее №14 на тему «Искусственный интеллект в образовании» для учащихся 7 класса. В ходе 45-минутного урока ребята смогли погрузиться в цифровой мир, познакомиться с современными технологиями искусственного интеллекта. Такая же встреча со школьниками прошла с участием руководства Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области на базе Губернского лицея.

«Цифровые технологии уже сейчас могут стать главным помощником человека, освободив его от рутинной работы, предоставляя возможности для творчества. Проект «Урок цифры» помогает детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием, открывать для них новые возможности и компетенции, востребованные уже сегодня», - сообщила управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.

«Благодарим всех партнеров, без которых проект был бы невозможен, за вклад, который они внесли в развитие цифровых навыков и компетенций миллионов наших ребят по всей стране и миру. Нам в очередной раз удалось показать, что при правильном подходе даже такая непростая тема будет интересна огромному числу детей и взрослых, что технологии искусственного интеллекта должны изучаться в школе», - уточнил исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в образовании» можно и после окончания акции — все материалы остаются в открытом доступе.

Возрастные ограничения - 6+.

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"
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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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