Школьники по всему миру прошли «Урок цифры» более 3 миллионов раз

«Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в образовании» прошли более трех миллионов раз школьники с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители по всему миру. В Пензенской области в «Уроке цифры» приняли участие более 55 тысяч школьников. Проект длился 20 дней и охватил всю Россию и 127 стран мира. Разработчиком содержания и программы первого урока в 2021–2022 учебном году, посвященного искусственному интеллекту и машинному обучению, выступил благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.

Масштабный просветительский проект организуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России в партнерстве с ведущими технологическими российскими компаниями. Его цель - ранняя профориентация и развитие цифровых навыков у школьников.

Учащиеся узнали об основных принципах работы искусственного интеллекта, пробовали себя в профессии исследователя данных и создавали умного помощника для учителя математики на специальном игровом тренажёре. В этом году родители детей также принимали очень активное участие в проекте наравне с учителями.

Проведению образовательной акции активно содействовали представители региональных администраций, Сбербанка и компаний его экосистемы. Заместители глав регионов, руководители региональных органов власти в сфере образования и цифрового развития проводили открытые уроки, используя материалы «Урока цифры». 135 встреч со школьниками в таком же формате организовали территориальные банки и головные отделения Сбербанка.

Эксперты Пензенского отделения Сбербанка провели урок в новом лицее №14 на тему «Искусственный интеллект в образовании» для учащихся 7 класса. В ходе 45-минутного урока ребята смогли погрузиться в цифровой мир, познакомиться с современными технологиями искусственного интеллекта. Такая же встреча со школьниками прошла с участием руководства Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области на базе Губернского лицея.

«Цифровые технологии уже сейчас могут стать главным помощником человека, освободив его от рутинной работы, предоставляя возможности для творчества. Проект «Урок цифры» помогает детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием, открывать для них новые возможности и компетенции, востребованные уже сегодня», - сообщила управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.

«Благодарим всех партнеров, без которых проект был бы невозможен, за вклад, который они внесли в развитие цифровых навыков и компетенций миллионов наших ребят по всей стране и миру. Нам в очередной раз удалось показать, что при правильном подходе даже такая непростая тема будет интересна огромному числу детей и взрослых, что технологии искусственного интеллекта должны изучаться в школе», - уточнил исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в образовании» можно и после окончания акции — все материалы остаются в открытом доступе.

Возрастные ограничения - 6+.