Пензенцам рассказали, как вузы будут работать с 30 октября по 7 ноября

В ПГУ состоялось заседание совета ректоров вузов Пензенской области, темой которого стал режим работы учреждений в нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября.

«Вакцинация сегодня — это первостепенный способ остановить распространение вируса. Мы видим, насколько непростая сейчас ситуация в Пензенской области. Наша задача - усилить, в первую очередь, информационно-разъяснительную работу, чтобы достигнуть показателя охвата вакцинированных всех категорий не ниже 80%», — сказал председатель совета, ректор ПГУ Александр Гуляков.

Он рассказал, как в университете будет организован учебный процесс в нерабочие дни.

«Мы приняли решение, что эти дни для сотрудников будут объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Студентов мы переводим преимущественно на самостоятельную работу. Преподаватели будут работать в режиме консультаций, а также осуществлять контроль знаний обучающихся», — пояснил Александр Гуляков.

Представители остальных вузов поддержали инициативу о введении в нерабочие дни дистанционного обучения и в формате самостоятельной работы, сообщается на сайте ПГУ.