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27.10.2021г.
В Пензе проводят экзамены на управление маломерными судами

В Пензе проводят экзамены на управление маломерными судами

Вт, 26.10.21 21:07
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В Пензенской области сезон навигации завершился, а вместе с ним и время, когда можно пройти экзамен на предмет допуска к управлению маломерными судами. Его провели в Центре ГИМС.

За штурвалом - Святослав Суворов. Под контролем инспектора он идет на катере по заданному маршруту. Заблаговременная подготовка дает результат - экзамен сдан.

«Халявы здесь нет, нужно сдавать честно. Необходимо либо учиться, либо самостоятельно проходить материал и сдавать экстерном экзамен», - рассказал экзаменуемый Святослав Суворов.

Но перед тем, как сесть за штурвал маломерного судна или оседлать гидроцикл, необходимо сдать теорию. Экзаменуемый должен уметь читать знаки, знать, что такое судовой ход и где он находится, какой должна быть скорость движения под мостом - всего нужно ответить на 30 вопросов за 20 минут. Несоблюдение элементарных требований и легкомысленное отношение к технике на воде может привести как минимум к штрафам, как максимум к гибели. Этим летом в Пензе случилась одна такая трагедия.

«Гражданин, приобретя маломерное судно, не имея прав на управление им, вышел на водный объект, совершенно не предназначенный для навигации. В результате наезда на затопленное дерево получил травмы не совместимые с жизнью. Погибшему было 50 лет», - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

Между делом инспекторы напоминают тем, кто сдает экзамен, что уже несколько лет лодки без мотора или с двигателем малой мощности не обязательны к регистрации, а с 2020 года на все оформленные суда предусмотрен налог. Поэтому, ради экономии, лучше снять указанные виды техники с учета.

«Снимаются маломерные суда гребные и маломощные с мотором до 8 кВт включительно только по заявлению судовладельца, все вопросы консультативного характера можно направить по адресу ул. Дзержинского, 5 - здание главного управления МЧС России по Пензенской области ЦГИМС, подробности можно узнать по телефону 49-15-29», - уточнила старший государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Наталья Калимкина.

Количество судов на пензенских водоемах растет из года в год. А вместе с ним постепенно повышается и культура поведения жителей региона на воде. Хотя некоторые нарушения все еще допускаются.

«К примеру, отсутствие жилетов может быть или документы кто-то забыл дома. Бывают маломерные суда, которые не регистрированы, но сейчас подобное происходит редко», - пояснил начальник Центра ГИМС Пензы Марат Мурсяев.

В этом навигационном сезоне в Центре ГИМС аттестацию на право управления маломерным судном проходили около 200 человек. Те из них, кто выдержал испытания, смогут выйти на воду уже в 2022 году, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.
 

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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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