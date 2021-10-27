Несколько мужчин потеряли деньги из-за желания завладеть пензенской «ночной бабочкой»

Полицейские раскрыли мошенническую схему 19-летней пензячки. В интернете она размещала объявления о готовности оказать услуги интимного характера за установленную плату.

Однако девушка ограничивалась телефонными разговорами, во время которых и выманивала у мужчин деньги. Так, житель Московской области в общей сложности перечислил ей 29 тысяч рублей, после чего обратился с заявлением в правоохранительные органы. Личность злоумышленницы установили.

«На ее телефон позвонил мужчина и предложил оплатить услуги за 1 ночь. Перевел 2000 рублей. Девушка сообщила, что необходимо дополнительно оплатить страховку ее здоровья в сумме 2000 рублей. Кроме этого, потерпевший под различными предлогами перевел ей денежные средства в размере 25000 рублей. Пензячка обещала вернуть ему все эти деньги при встрече, а после перестала выходить на связь», - сообщила следователь отдела Следственного управления УМВД России по Пензе Анастасия Киселева.

Позднее выяснилось, что таким же способом пензячка обманула двадцати однолетнего жителя Твери. Он стал беднее на 80 тысяч рублей. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

