Представительницы пензенской «Лагуны» выступят в финале Евро в составе сборной

Национальная команда успешно преодолела отборочный раунд, одержав победы во всех трех матчах.
По составу участников, грядущий Евро будет точно таким же, как и в 2019-м. За титул, помимо дружины Евгения Кузьмина, вновь поборются Украина, Португалия и Испания. Последние выйдут на паркет в статусе действующих обладателей трофея. Россиянки же тогда стали бронзовыми призерами.
Континентальный турнир пройдет в марте следующего года. Страна-хозяйка будет определена в ближайшее время, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.