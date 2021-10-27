Пензенский «Дизель» проиграл команде из Красноярска

Третья попытка выиграть на своем льду. В рамках домашней серии чемпионата Высшей хоккейной лиги «Дизель» принимал красноярский «Сокол». Победа в этой встрече помогла бы пензенцам отыграть сразу несколько позиций в турнирной таблице.

После успешной выездной серии, всем, кто неравнодушен к «Дизелю», хотелось увидеть то же самое и на своем родном льду. Оправдать эти ожидания сразу не получилось. Минимальные поражения от «Металлурга» и «Ермака» не добавили оптимизма. Немного исправить ситуацию пензенские хоккеисты могли в противостоянии с красноярским «Соколом», тем более что в турнирной таблице команды разделял один балл.

«Увы, в этой домашней серии «Дизель» остался без важного дополнительного игрока, а именно - своих болельщиков. Раньше какое-то количество поклонников все-таки пускали на трибуны, и они поддерживали свою команду как могли. Сейчас же зрительские места пустуют, и командам приходится играть в полной тишине», - отметил корреспондент Петр Голубев.

Игровое преимущество в этом противостоянии было на стороне сибиряков. По итогам матча они почти в два с половиной раза перебросали хозяев. Правда в первом периоде им не везло, чего не скажешь о «желто-синих». Уже на третьей минуте Денис Горбунов отличился в меньшинстве.

Под занавес стартовой двадцатиминутки удвоил преимущество пензенцев Антон Андриянов. И вновь в неравных составах, правда на этот раз уже в большинстве. А вот во втором периоде удачливее были уже гости, которые сравняли счет. Третий игровой отрезок и овертайм заброшенных шайб не принесли, поэтому все решали буллиты, где точнее оказались красноярцы. Итог 3:2 в пользу «Сокола».

Следующий матч «Дизель» проведет в среду. В соперниках – «Омские крылья», которые на данный момент располагаются на соседней строчке в турнирной таблице, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

