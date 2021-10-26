20:04
26.10.2021г.
Безбумажное обслуживание: клиенты Tele2 экономят время с цифровой подписью

Безбумажное обслуживание: клиенты Tele2 экономят время с цифровой подписью

Вт, 26.10.21 16:35
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Tele2 запустил проект (18+) по использованию электронной подписи в рознице. Процесс обслуживания упрощается и экономит время клиентов благодаря бесконтактному способу подписания документов. Перейти на безбумажный формат и получить цифровую подпись абонент Tele2 может не только в салонах оператора, но также через приложение «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте. На электронную подпись перешли уже 600 тыс. клиентов.

В Tele2 решили отказаться от бумажных бланков, чтобы сделать обслуживание проще и удобнее для клиентов. Ранее ежегодно в архив отправлялись 18 млн сервисных заявлений и регистрационных форм, что представляет собой более 90 тонн бумаги. Использование электронной подписи снизит затраты на логистику и хранение заявлений, позволит клиентам подписывать документы дистанционно, сократит время общения абонента с сотрудником розницы. Это удобно для таких операций, как смена или настройка тарифа, перенос или возврат денежных средств, корректировка данных, и многих других. Кроме того, безбумажный документооборот соответствует экологическим политикам Tele2, направленным на снижение негативных последствий для окружающей среды.

Выразить согласие на получение электронной подписи клиент может при личном обращении в салон или модуль Tele2, имея при себе паспорт. Также перейти на новый формат обслуживания можно в приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте tele2.ru в разделе «Профиль». Новые абоненты смогут получить электронную подпись сразу же при оформлении договора – как в торговой точке оператора, так и при самостоятельной регистрации.

Клиент, который один раз оформил электронную подпись, сможет воспользоваться ею для подтверждения выполнения операции, например, при смене тарифа. Ему придет SMS с уникальным кодом, который нужно будет сообщить сотруднику салона Tele2. В дальнейшем код будет приходить каждый раз, когда абонент будет обращаться за той или иной процедурой в салон оператора. Это безопасный и легитимный способ подписания документов, их хранение в электронном виде защищено надежными алгоритмами шифрования. Новый формат на данный момент доступен для большинства сервисных операций, и их список постоянно расширяется.

«В цифровую эпоху продвинутые компании стремятся переходить на безбумажные деловые процессы – это лучшее решение не только с точки зрения экологичности, но и заботы о клиенте. Поэтому мы переводим большую часть сервисных операций в электронный формат с применением цифровой подписи. Это удобнее, быстрее и легче как для клиента, так и сотрудника розницы. Более 600 тысяч наших абонентов уже оформили цифровую подпись, и мы видим, как стремительно растет их число», - рассказал заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2 Игорь Майстренко.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией Tele2
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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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09.09.2021 09:34
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06.09.2021 17:19
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26.08.2021 15:30
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