Басенко поручил оформить документацию по новому кладбищу под Пензой

26 октября на оперативном совещании в мэрии обсудили ход работ по созданию нового кладбища, расположенного недалеко от существующего Восточного (Чемодановского).

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, и.о. мэра Александр Басенко поручил за ноябрь подготовить необходимую документацию по оформлению нового кладбища. В настоящее время реализован первый этап проекта. Завершены работы по планировке, по периметру обустроили площадки и проезды, наружное освещение, пост охраны и навес для ожидания, туалет и мусоросборники.

Напомним, объект создают в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».