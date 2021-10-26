Пензячка попыталась удивить жюри шоу «Кондитер»

18-летняя жительница Пензы Анастасия Ненашева приняла участие в съемках реалити-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Девушка рассказала журналисту информагентства, какой десерт приготовила для жюри и какие сложности возникли с его перевозкой в столицу.

В новом сезоне каждый выпуск проекта посвящен определенному празднику. Как пояснила Анастасия, при утверждении на кастинг ей досталась тема Хеллоуина. Девушка отметила, что идею для дизайна торта подчерпнула из детского мультика: она украсила его фигурками тыкв и привидений из мастики. Сами коржи были морковными с начинкой из сливочного крема и покрытые шоколадным ганашем.

«Конечно, было страшно. Торт нужно привезти готовым из Пензы в Москву. Везла самолетом: он не пострадал при перевозке, но я переживала. С ним меня не хотели пускать на борт, потом попросили убрать на верхнюю полку, так как я держала его в руках, что не соответствует технике безопасности, либо положить в ноги, но он не уместился. Сам торт был диаметром 26 см, но в коробке были еще хладагенты, и ее размер достигал где-то 30х30 см», - рассказала Анастасия.

Вместе с девушкой на шоу приехала ее мама. После того, как торт оценили жюри, пензячка угостила им других участниц в гримерке. Она рассказала, что жюри пытается вывести участников на эмоции.

«Скажу так, это – шоу, и здесь нужно больше эмоций. Нужна презентация», - добавила она.

По ее словам, она рада, что смогла принять участие в шоу, так как это было ее мечтой. Хотя, как призналась кондитер, она никогда не посещала подобные курсы, а печь училась по видео в соцсетях. А ее основная профессия и вовсе никак не связана с тортами – Анастасия учится на ветеринара. Но хобби, как уверяет девушка, бросать не хочет и продолжит печь торты для себя и своих близких.