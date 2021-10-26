20:04
26.10.2021г.
Пензячка попыталась удивить жюри шоу «Кондитер»

Пензячка попыталась удивить жюри шоу «Кондитер»

Вт, 26.10.21 17:07
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18-летняя жительница Пензы Анастасия Ненашева приняла участие в съемках реалити-шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Девушка рассказала журналисту информагентства, какой десерт приготовила для жюри и какие сложности возникли с его перевозкой в столицу.

В новом сезоне каждый выпуск проекта посвящен определенному празднику. Как пояснила Анастасия, при утверждении на кастинг ей досталась тема Хеллоуина. Девушка отметила, что идею для дизайна торта подчерпнула из детского мультика: она украсила его фигурками тыкв и привидений из мастики. Сами коржи были морковными с начинкой из сливочного крема и покрытые шоколадным ганашем.

«Конечно, было страшно. Торт нужно привезти готовым из Пензы в Москву. Везла самолетом: он не пострадал при перевозке, но я переживала. С ним меня не хотели пускать на борт, потом попросили убрать на верхнюю полку, так как я держала его в руках, что не соответствует технике безопасности, либо положить в ноги, но он не уместился. Сам торт был диаметром 26 см, но в коробке были еще хладагенты, и ее размер достигал где-то 30х30 см», - рассказала Анастасия.

Вместе с девушкой на шоу приехала ее мама. После того, как торт оценили жюри, пензячка угостила им других участниц в гримерке. Она рассказала, что жюри пытается вывести участников на эмоции.

«Скажу так, это – шоу, и здесь нужно больше эмоций. Нужна презентация», - добавила она.

По ее словам, она рада, что смогла принять участие в шоу, так как это было ее мечтой. Хотя, как призналась кондитер, она никогда не посещала подобные курсы, а печь училась по видео в соцсетях. А ее основная профессия и вовсе никак не связана с тортами – Анастасия учится на ветеринара. Но хобби, как уверяет девушка, бросать не хочет и продолжит печь торты для себя и своих близких.

Источник фотографии: Фото предоставлены Анастасией Ненашевой
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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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