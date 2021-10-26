Обнародован график отключений электричества в Пензенской области

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение в районах Пензенской области.
27 октября с 9:00 до 17:00
Вадинский район:
с. Вадинск (Аптечный пер.).
Бессоновский район:
с.Васильевка (ул. Дачная, СНТ Росинка плюс, СНТ Волна, СНТ Звёздочка плюс)
д.Александровка (лесная) (ул. Мазуровка, ул.Новые дворы, ул.Крюковка, ул.Лесная)
Нижнеломовский район:
с. Лещиново (ул. Село, Городок).
Пензенский район:
с. Засечное (ул. Лесная, Нагорная, Садовая, Солнечная, 1,2 Перспективная, Северная, Центральный проезд, Заливная, Зеленая, Механизаторов, Молодежная, Первомайская, Школьная, Школьный проезд, Шоссейная, 1,2,3,4,5 Шоссейные проезды, Шоссейный проезд, переулок Молодежный).
Спасский район:
г. Спасск (ул. Чернышова).
28 октября с 9:00 до 17:00
Наровчатский район:
с. Наровчат (ул. Дружинина, Комсомольская, Горького, Гагарина).
Пачелмский район:
п. Титово (ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Степная ул. Шоссейная, ул. Урицкого, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Ленина);
с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, ул. Зеленая).
Спасский район:
с. Русский Шелдаис (ул. Лесная, Молодежная, Центральная, Рабочая, Садовая);
с. Татарский Шелдаис (ул. Восточная, Гагарина, Нагорная, Советская, Школьная);
с. Белоозерка (ул. Заречная, Мира, Тенчурина).
8 ноября с 9:00 до 17:00
Пензенский район:
с. Золотаревка: (1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик)
9 ноября с 9:00 до 17:00
Пензенский район:
с. Золотаревка: (Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок)
10 ноября с 9:00 до 17:00
Пензенский район:
с. Золотаревка: (1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик)
11 ноября с 9:00 до 17:00
Пензенский район:
с. Золотаревка: (Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок)
12 ноября с 9:00 до 17:00
Пензенский район:
с. Золотаревка: (1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик).
Во избежание повреждения бытовых приборов до момента включения воздушной линии в основную сеть просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.
Кроме того, 25 октября с 9:00 до 17:00 отключали электроэнергию в следующим населенных пунктах:
Городищенский район:
с. Кардаво (ул. Ветеранов, Молодежная, Солнечная);
с. Песчанка (ул. Центральная);
п. Южный (ул. Лесная);
с. Юлово (ул. Солнечная).