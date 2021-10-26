Обнародован график отключений электричества в Пензенской области

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение в районах Пензенской области.

27 октября с 9:00 до 17:00

Вадинский район:

с. Вадинск (Аптечный пер.).

Бессоновский район:

с.Васильевка (ул. Дачная, СНТ Росинка плюс, СНТ Волна, СНТ Звёздочка плюс)

д.Александровка (лесная) (ул. Мазуровка, ул.Новые дворы, ул.Крюковка, ул.Лесная)

Нижнеломовский район:

с. Лещиново (ул. Село, Городок).

Пензенский район:

с. Засечное (ул. Лесная, Нагорная, Садовая, Солнечная, 1,2 Перспективная, Северная, Центральный проезд, Заливная, Зеленая, Механизаторов, Молодежная, Первомайская, Школьная, Школьный проезд, Шоссейная, 1,2,3,4,5 Шоссейные проезды, Шоссейный проезд, переулок Молодежный).

Спасский район:

г. Спасск (ул. Чернышова).

28 октября с 9:00 до 17:00

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Дружинина, Комсомольская, Горького, Гагарина).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Степная ул. Шоссейная, ул. Урицкого, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Ленина);

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, ул. Зеленая).

Спасский район:

с. Русский Шелдаис (ул. Лесная, Молодежная, Центральная, Рабочая, Садовая);

с. Татарский Шелдаис (ул. Восточная, Гагарина, Нагорная, Советская, Школьная);

с. Белоозерка (ул. Заречная, Мира, Тенчурина).

8 ноября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Золотаревка: (1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик)

9 ноября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Золотаревка: (Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок)

10 ноября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Золотаревка: (1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик)

11 ноября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Золотаревка: (Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок)

12 ноября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Золотаревка: (1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик).

Во избежание повреждения бытовых приборов до момента включения воздушной линии в основную сеть просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.

Кроме того, 25 октября с 9:00 до 17:00 отключали электроэнергию в следующим населенных пунктах:

Городищенский район:

с. Кардаво (ул. Ветеранов, Молодежная, Солнечная);

с. Песчанка (ул. Центральная);

п. Южный (ул. Лесная);

с. Юлово (ул. Солнечная).