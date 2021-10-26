20:04
26.10.2021г.
Обнародован график отключений электричества в Пензенской области

Обнародован график отключений электричества в Пензенской области

Вт, 26.10.21 17:27
Просмотров: 510

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение в районах Пензенской области.

 

27 октября с 9:00 до 17:00

Вадинский район:

с. Вадинск (Аптечный пер.).

Бессоновский район:

с.Васильевка (ул. Дачная, СНТ Росинка плюс, СНТ Волна, СНТ Звёздочка плюс)

д.Александровка (лесная) (ул. Мазуровка, ул.Новые дворы, ул.Крюковка, ул.Лесная)

Нижнеломовский район:

с. Лещиново (ул. Село, Городок).

Пензенский район:

с. Засечное (ул. Лесная, Нагорная, Садовая, Солнечная, 1,2 Перспективная, Северная, Центральный проезд, Заливная, Зеленая, Механизаторов, Молодежная, Первомайская, Школьная, Школьный проезд, Шоссейная, 1,2,3,4,5 Шоссейные проезды, Шоссейный проезд, переулок Молодежный).

Спасский район:

г. Спасск (ул. Чернышова).

28 октября с 9:00 до 17:00

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Дружинина, Комсомольская, Горького, Гагарина).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Степная ул. Шоссейная, ул. Урицкого, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Ленина);

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, ул. Зеленая).

Спасский район:

с. Русский Шелдаис (ул. Лесная, Молодежная, Центральная, Рабочая, Садовая);

с. Татарский Шелдаис (ул. Восточная, Гагарина, Нагорная, Советская, Школьная);

с. Белоозерка (ул. Заречная, Мира, Тенчурина).

8 ноября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Золотаревка: (1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик)

9 ноября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Золотаревка: (Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок)

10 ноября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Золотаревка: (1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик)

11 ноября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Золотаревка: (Ленина, Лесная, Охотничий переулок, Охотничья, Песчанная, Проезжая, Проезжий переулок, Рабочий переулок)

12 ноября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Золотаревка: (1-3 Пушкинский переулок, Бекетовка, В. Набережная, Красная, Молодежная, Новостроящаяся, Пионерская, Пушкина, Пушкинский переулок, Тупик).

Во избежание повреждения бытовых приборов до момента включения воздушной линии в основную сеть просьба отключить их от домашней сети. Филиал «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.

Кроме того, 25 октября с 9:00 до 17:00 отключали электроэнергию в следующим населенных пунктах:

Городищенский район:

с. Кардаво (ул. Ветеранов, Молодежная, Солнечная);

с. Песчанка (ул. Центральная);

п. Южный (ул. Лесная);

с. Юлово (ул. Солнечная).

Читайте также:
Центробанк снизил курсы евро и доллара
17:59
Когда на ул. Фурманова и Малая Бугровка восстановят подачу холодной воды
17:43
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
Волонтер, хендмейдер, и мама особенного сына: история Марии Баженовой
09.09.2021 09:34
Почему растут цены на стройматериалы: мнения экспертов, прогнозы
08.09.2021 16:45
Как не лишиться всего, покупая имущество «с рук» на примере одной семьи
06.09.2021 17:19
Километры жизни: как работают и отдыхают дальнобойщики
28.08.2021 09:00
Поп-ит, сквиш и снаперс. Мнение ребенка о популярных игрушках-антистресс
26.08.2021 15:30
Топ-15 мифов о вакцинации от коронавируса
23.08.2021 16:53
Как устроен пензенский центр крови и где хранят антиковидную плазму. Виртуальная экскурсия
19.08.2021 08:00

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс