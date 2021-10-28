Где привиться от коронавируса во время нерабочих дней

Пензенцев просят по возможности оставаться дома с 30 октября по 7 ноября и меньше контактировать с людьми. Эти дни можно посвятить тому, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса. ИА «Пенза-Пресс» собрало всю необходимую информацию о работе прививочных пунктов, поликлиник, а также важные номера телефонов для тех, кто заразился ковидом.
Где можно сделать прививку
Поликлиники
1, 2, 3 по 5 ноября городские поликлиники, в которых действуют пункты вакцинации, будут обслуживать население с 8 до 19 часов. 30, 31 октября и 4, 6 и 7 ноября учреждения будут работать с 8 до 14 часов. Приводим полный список с адресами и телефонами:
- №1, ул. Набережная реки Мойки, телефон: 51, 99-87-19;
- №2, ул. Володарского, 34, телефон 98-33-22;
- №3, ул. Светлая, 1, телефон 45-67-52;
- №4, ул. Парковая, 3, телефон 55-00-90;
- №5, ул. Жемчужный проезд, 8А, телефон 94-62-52;
- №6, ул. Гагарина, 24, телефон 49-83-95;
- №7, ул. Аустрина, 160, телефон 99-98-52;
- №8, ул. Краснова, 60А, телефон 99-20-78;
- №9, ул. Баумана, 65, телефон 99-15-28;
- №11, ул. Калинина, 1А, телефон 99-38-04;
- №12, ул. Мира, 43, телефон 99-60-51;
- №13, ул. Кронштадтская, 12, телефон 98-20-08;
- №14, ул. Стасова, 7, телефон 98-45-00.
Пензенцев просят записаться на прививку ЗАРАНЕЕ на портале «Госуслуги» или дозвонившись в конкретную поликлинику, чтобы не создавать многочасовые очереди.
Площадки в торговых центрах
Прививочные пункты в ТЦ будут работать с 30 октября по 7 ноября с 12 до 18 часов.
- ТЦ «Коллаж», пр. Строителей, 1В;
- ТЦ «САН и МАРТ», ул. Плеханова, 19;
- ТЦ «Весна», Ладожская 162Б;
- Универсам №175, пр. Строителей, 90;
- ТЦ «Ритейл-парк», ул. Центральная, 1;
- ТЦ «Атак», ул. Антонова, 78.
Вакцинация проводится в порядке по живой очереди.
Мобильные пункты вакцинации
Специальные автобусы будут работать по следующему расписанию:
1 ноября
Железнодорожный район:
- ул. Проходная, 3 с 10:00 до 12:00;
- ул. Егорова, 3А с 12:00 до 15:00.
Ленинский район:
- ул. Суворова, 190 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00.
2 ноября
Первомайский район:
- ул. Терешковой, 10А с 10:00 до 15:00;
Октябрьский район:
- пр. Победы, 69 (территория АО ПО «Электроприбор») с 10:00 до 15:00.
3 ноября
Железнодорожный район:
- район Центрального рынка (около ЦУМа) с 10:00 до 15:00;
Ленинский район:
- о. Пески, ул. Тельмана, 5 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00.
4 ноября
Октябрьский район:
- пр. Строителей, 49А (территория ТЦ «Проспект») с 10:00 до 15:00;
Первомайский район:
- ул. Индустриальная, 48А (территория школы №5) с 10:00 до 15:00.
5 ноября
Ленинский район:
- ул. Ворошилова, 8 с 10:00 до 15:00;
Октябрьский район:
- ул. Генерала Глазунова, 4 (рядом с храмом св. Адриана и Наталии) с 10:00 до 15:00.
6 ноября
Железнодорожный район:
- ул. Долгая, 3 с 10:00 до 12:00;
- ул. Пархоменко, 8 с 12:00 до 15:00;
Первомайский район:
- ул. Краснова, 19 (территория школы №28) с 10:00 до 15:00.
Привиться можно без предварительной записи.
Приходя на вакцинацию, с собой должны быть следующие документы:
- паспорт;
- СНИЛС.
Что делать, если вы почувствовали себя плохо после прививки
Медики предупреждают о том, что в месте укола возможен некоторый дискомфорт и сыпь в течение нескольких дней, также может подняться температура. Это нормальная реакция! При повышении температуры более 38 градусов, медики рекомендуют принять жаропонижающее и подождать, когда лекарство начнет действовать. Если она меньше, то лучше обойтись без приема медикаментов.
Как получить QR-код вакцинации
QR-код будет доступен после прохождении полного цикла, то есть для получивших обе дозы двухконпонентных вакцин («Спуник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак») или после укола однокомпонентным препаратом («Спутник Light»). Он появится в «Личном кабине» на портале «Госуслуги» через одни-два дня после прививки.
Чтобы зайти в «Личный кабинет», нужно иметь авторизованный аккаунт на портале. Подтвердить свою учетную запись можно лично в любом МФЦ или с помощью мобильного банка (инструкцию, как это сделать, можно найти ТУТ).
Помимо электронного, по месту прививки вам выдадут бумажный вариант сертификата.
Как сохранить QR-код на телефон
Предъявлять его с мобильного удобнее, если скачать мобильное приложение «Госуслуги» (6+) и «Госуслуги Стоп Коронавирус» (6+) или сделать скриншот кода с сайта.
Чтобы найти код на портале «Госуслуги», нужно:
1. Войти на портал под своей учетной записью;
2. В поисковой строке написать «сертификат вакцинированного»;
3. Открыть QR-код;
4. Сделать скриншот и перенести его в телефон
Чтобы открыть код в мобильном приложении «Госуслуги», необходимо:
1. Войти в приложение;
2. Выбрать раздел «Каталог услуг» или написать в поисковой строке «Вакцинация» либо «Сертификат»;
3. Нажать кнопку «Вакцинация Covid-2019»;
4. Скачать сертификат в формате PDF.
Чтобы открыть код в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», следует:
1. Войти в приложение с помощью логина и пароля от «Госуслуг»;
2. Сохранить на телефон открывшийся QR-код.
Также QR-код можно распечатать. Помните, что он действителен только при одновременном предъявлении паспорта.
Если вы живете в районах Пензенской области узнать, где находится ближайший к вам пункт вакцинации, его график работы и контакты можно ЗДЕСЬ. При недмогании вызывать врача на дом следует по единому номеру контактного центра «112».