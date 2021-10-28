Где привиться от коронавируса во время нерабочих дней

Пензенцев просят по возможности оставаться дома с 30 октября по 7 ноября и меньше контактировать с людьми. Эти дни можно посвятить тому, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса. ИА «Пенза-Пресс» собрало всю необходимую информацию о работе прививочных пунктов, поликлиник, а также важные номера телефонов для тех, кто заразился ковидом.

Где можно сделать прививку

Поликлиники

1, 2, 3 по 5 ноября городские поликлиники, в которых действуют пункты вакцинации, будут обслуживать население с 8 до 19 часов. 30, 31 октября и 4, 6 и 7 ноября учреждения будут работать с 8 до 14 часов. Приводим полный список с адресами и телефонами:

- №1, ул. Набережная реки Мойки, телефон: 51, 99-87-19;

- №2, ул. Володарского, 34, телефон 98-33-22;

- №3, ул. Светлая, 1, телефон 45-67-52;

- №4, ул. Парковая, 3, телефон 55-00-90;

- №5, ул. Жемчужный проезд, 8А, телефон 94-62-52;

- №6, ул. Гагарина, 24, телефон 49-83-95;

- №7, ул. Аустрина, 160, телефон 99-98-52;

- №8, ул. Краснова, 60А, телефон 99-20-78;

- №9, ул. Баумана, 65, телефон 99-15-28;

- №11, ул. Калинина, 1А, телефон 99-38-04;

- №12, ул. Мира, 43, телефон 99-60-51;

- №13, ул. Кронштадтская, 12, телефон 98-20-08;

- №14, ул. Стасова, 7, телефон 98-45-00.

Пензенцев просят записаться на прививку ЗАРАНЕЕ на портале «Госуслуги» или дозвонившись в конкретную поликлинику, чтобы не создавать многочасовые очереди.

Площадки в торговых центрах

Прививочные пункты в ТЦ будут работать с 30 октября по 7 ноября с 12 до 18 часов.

- ТЦ «Коллаж», пр. Строителей, 1В;

- ТЦ «САН и МАРТ», ул. Плеханова, 19;

- ТЦ «Весна», Ладожская 162Б;

- Универсам №175, пр. Строителей, 90;

- ТЦ «Ритейл-парк», ул. Центральная, 1;

- ТЦ «Атак», ул. Антонова, 78.

Вакцинация проводится в порядке по живой очереди.

Мобильные пункты вакцинации

Специальные автобусы будут работать по следующему расписанию:

1 ноября

Железнодорожный район:

- ул. Проходная, 3 с 10:00 до 12:00;

- ул. Егорова, 3А с 12:00 до 15:00.

Ленинский район:

- ул. Суворова, 190 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00.

2 ноября

Первомайский район:

- ул. Терешковой, 10А с 10:00 до 15:00;

Октябрьский район:

- пр. Победы, 69 (территория АО ПО «Электроприбор») с 10:00 до 15:00.

3 ноября

Железнодорожный район:

- район Центрального рынка (около ЦУМа) с 10:00 до 15:00;

Ленинский район:

- о. Пески, ул. Тельмана, 5 (территория детской площадки) с 10:00 до 15:00.

4 ноября

Октябрьский район:

- пр. Строителей, 49А (территория ТЦ «Проспект») с 10:00 до 15:00;

Первомайский район:

- ул. Индустриальная, 48А (территория школы №5) с 10:00 до 15:00.

5 ноября

Ленинский район:

- ул. Ворошилова, 8 с 10:00 до 15:00;

Октябрьский район:

- ул. Генерала Глазунова, 4 (рядом с храмом св. Адриана и Наталии) с 10:00 до 15:00.

6 ноября

Железнодорожный район:

- ул. Долгая, 3 с 10:00 до 12:00;

- ул. Пархоменко, 8 с 12:00 до 15:00;

Первомайский район:

- ул. Краснова, 19 (территория школы №28) с 10:00 до 15:00.

Привиться можно без предварительной записи.

Приходя на вакцинацию, с собой должны быть следующие документы:

- паспорт;

- СНИЛС.

Что делать, если вы почувствовали себя плохо после прививки

Медики предупреждают о том, что в месте укола возможен некоторый дискомфорт и сыпь в течение нескольких дней, также может подняться температура. Это нормальная реакция! При повышении температуры более 38 градусов, медики рекомендуют принять жаропонижающее и подождать, когда лекарство начнет действовать. Если она меньше, то лучше обойтись без приема медикаментов.

Как получить QR-код вакцинации

QR-код будет доступен после прохождении полного цикла, то есть для получивших обе дозы двухконпонентных вакцин («Спуник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак») или после укола однокомпонентным препаратом («Спутник Light»). Он появится в «Личном кабине» на портале «Госуслуги» через одни-два дня после прививки.

Чтобы зайти в «Личный кабинет», нужно иметь авторизованный аккаунт на портале. Подтвердить свою учетную запись можно лично в любом МФЦ или с помощью мобильного банка (инструкцию, как это сделать, можно найти ТУТ).

Помимо электронного, по месту прививки вам выдадут бумажный вариант сертификата.



Как сохранить QR-код на телефон

Предъявлять его с мобильного удобнее, если скачать мобильное приложение «Госуслуги» (6+) и «Госуслуги Стоп Коронавирус» (6+) или сделать скриншот кода с сайта.



Чтобы найти код на портале «Госуслуги», нужно:

1. Войти на портал под своей учетной записью;

2. В поисковой строке написать «сертификат вакцинированного»;

3. Открыть QR-код;

4. Сделать скриншот и перенести его в телефон

Чтобы открыть код в мобильном приложении «Госуслуги», необходимо:

1. Войти в приложение;

2. Выбрать раздел «Каталог услуг» или написать в поисковой строке «Вакцинация» либо «Сертификат»;

3. Нажать кнопку «Вакцинация Covid-2019»;

4. Скачать сертификат в формате PDF.

Чтобы открыть код в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», следует:

1. Войти в приложение с помощью логина и пароля от «Госуслуг»;

2. Сохранить на телефон открывшийся QR-код.

Также QR-код можно распечатать. Помните, что он действителен только при одновременном предъявлении паспорта.

Если вы живете в районах Пензенской области узнать, где находится ближайший к вам пункт вакцинации, его график работы и контакты можно ЗДЕСЬ. При недмогании вызывать врача на дом следует по единому номеру контактного центра «112».