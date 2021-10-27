Препараты и процедуры при коронавирусе будут эффективнее при подстройке под

Российские ученые считают, что проведение профилактических процедур и прием препаратов от коронавируса в определенное время повысит их эффективность. Речь идет не об ориентире на определенные часы, а о подстройке к индивидуальным циркадным ритмам человека (интенсивности биологических процессов в организме). От них зависит работа иммунных клеток и параметры свертываемости крови, а значит, и вероятность цитокинового шторма или тромбоза.

«Понимание того, как соотносятся эти ритмы и работа иммунитета у конкретного человека, позволило бы проводить профилактические процедуры и давать лекарства с более высокой эффективностью. Кроме того, так врачи узнали бы время, когда появление осложнений наиболее вероятно», - считают авторы работы.

К такому выводу пришли специалисты Тюменского государственного медицинского университета. «Известия» напомнили, ранее американские ученые показали, что внутренние биологические часы человека влияют на течение астмы. То есть дыхательная функция человека меняется в зависимости от времени суток. Несколько исследований продемонстрировали, что количество и активность тромбоцитов и клеток эндотелия тоже меняется в разные часы. От циркадных ритмов зависят параметры свертывания крови, изменение которых может привести к инфаркту миокарда, внезапной сердечной смерти, тромбозу, внутримозговому излиянию и другим патологиям.

Работа иммунных клеток тоже сильно зависит от времени суток. Белки, которые организм вырабатывает в определенные часы, активируют цитокины или подавляют их.