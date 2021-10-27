11:55
27.10.2021г.
Препараты и процедуры при коронавирусе будут эффективнее при подстройке под

Ученые определили, что препараты при коронавирусе будут эффективнее, если их давать по циркадным ритмам

Ср, 27.10.21 09:16
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Российские ученые считают, что проведение профилактических процедур и прием препаратов от коронавируса в определенное время повысит их эффективность. Речь идет не об ориентире на определенные часы, а о подстройке к индивидуальным циркадным ритмам человека (интенсивности биологических процессов в организме). От них зависит работа иммунных клеток и параметры свертываемости крови, а значит, и вероятность цитокинового шторма или тромбоза.

«Понимание того, как соотносятся эти ритмы и работа иммунитета у конкретного человека, позволило бы проводить профилактические процедуры и давать лекарства с более высокой эффективностью. Кроме того, так врачи узнали бы время, когда появление осложнений наиболее вероятно», - считают авторы работы.

К такому выводу пришли специалисты Тюменского государственного медицинского университета. «Известия» напомнили, ранее американские ученые показали, что внутренние биологические часы человека влияют на течение астмы. То есть дыхательная функция человека меняется в зависимости от времени суток. Несколько исследований продемонстрировали, что количество и активность тромбоцитов и клеток эндотелия тоже меняется в разные часы. От циркадных ритмов зависят параметры свертывания крови, изменение которых может привести к инфаркту миокарда, внезапной сердечной смерти, тромбозу, внутримозговому излиянию и другим патологиям.

Работа иммунных клеток тоже сильно зависит от времени суток. Белки, которые организм вырабатывает в определенные часы, активируют цитокины или подавляют их.

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"
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27.10.2021 09:01
Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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