В Малой Валяевке легковушка снесла столб – соцсети

В селе Малая Валяевка Пензенской области ночью 27 октября случилась авария. Об этом сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, легковушка снесла бетонный столб. К счастью, никто не погиб. Фото было сделано в 1:30. На нем видно помятую отечественную машину, которая слетела в кювет. Официальных данных о ДТП нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения, соблюдать скоростной режим и не совершать непродуманных маневров, чтобы не попасть в беду.