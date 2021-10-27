11:56
27.10.2021г.
В Пензенской области от коронавируса привили 82% медиков

В Пензенской области от коронавируса привили 82% медиков

Ср, 27.10.21 09:30
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В Пензенской области в настоящее время вакцинацию от коронавируса прошли почти 14 тысяч медработников, или 82% от их общего числа в регионе. Одно из учреждений, где привили практически 100% сотрудников, - областной госпиталь ветеранов войн.
 

«Коронавирус не сдает свои позиции. По мнению специалистов, оценивающих цифры заболеваемости, пик развития коронавируса еще не наступил, то есть вирус продолжает набирать обороты. В госпитале развернуто 318 инфекционных коек. Ежедневно мы видим тяжелейшие случаи развития и течения заболевания. Ковид не щадит никого, независимо от его социального статуса, возраста, вероисповедания», - рассказал главный врач Пензенского областного госпиталя ветеранов войн Алексей Каргин.

Он добавил, что прививка существенно снижает и риск заразиться, и тяжесть заболевания, если оно все-таки возникнет.

«Да, иммунитет после перенесенной инфекции лучше, чем после вакцинации, но мы видим, что «профиль» больного ковидом очень изменился. Болеют дети, беременные. Раньше такого не было. Многие рассматривают возможные побочные эффекты прививки под лупой, а очевидных преимуществ не замечают», - подчеркнул главврач учреждения.

«Почему антипрививочники никак не могут понять, что после Covid-19 можно просто не выжить? Бояться надо не прививки, надо бояться новой коронавирусной инфекции, ее жизнеугрожаюших осложнений и отдаленных последствий. Единственным надежным способом защитить себя и своих близких является вакцинация», - цитирует пресс-служба минздрава слова медиков.

Ранее задачу привить 100% сотрудников сферы здравоохранения от ковида поставила регионам глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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