За две недели в мобильных пунктах вакцинации привились более 2000 пензенцев

В администрации Пензы подвели промежуточные итоги работы двух мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.

По данным пресс-службы мэрии, первый передвижной комплекс работает с 12 октября во дворах домов. Второй автобус с 19 октября совершает выезды в отдаленные микрорайоны и на предприятия по предварительным заявкам.

Всего за две недели в мобильных пунктах вакцинацию первым компонентом прошли 2082 человека.

График работы автобусов на период до 30 октября можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Ранее стало известно, что в ближайшее время мобильные пункты вакцинации появятся и в районах Пензенской области.