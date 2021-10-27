Пензенец перевел мошеннику более 830 тысяч рублей, взятых в кредит

Правоохранителям он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что со счета собеседника кто-то хочет украсть деньги. Для того, чтобы отменить операции, мошенник посоветовал мужчине взять кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пензенец так и сделал. Ущерб составил более 832 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят не сообщать личные данные незнакомцам, а при возникновении подобных ситуаций обращаться в банк напрямую.