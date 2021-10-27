Кабмин расширит круг участников льготной программы кредитования бизнеса под 3%

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ решило расширить список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0.

Как сообщили «Известия», список пополнился шестью сферами: стоматологией, химчистками, парикмахерскими и салонами красоты, дополнительным образованием, ремонтом, а также услугами по уходу за детьми.

По оценкам Минэкономразвития, такая корректировка может потребовать порядка 20 млрд дополнительного финансирования на 2022 год. При этом Андрей Белоусов пообещал бизнесу рассмотреть возможность поощрения предпринимателей, вовремя вакцинировавших своих сотрудников, а также отсрочки уплаты страховых взносов на неделю.

Программа ФОТ 3.0 была запущена в марте 2021 года для отраслей, которые на тот момент не до конца восстановились от пандемии (общепит, турагентства, сферы культуры и спорта, кинотеатры и т.д.) По ее условиям, бизнес может получить кредиты на любые цели под 3% годовых. Срок займа — 18 месяцев, причем первые шесть заемщик не производит платежи. Главное условие льготной ставки — сохранение 90% рабочих мест. В октябре 2021-го власти приняли решение продлить программу еще на год.