Олег Мельниченко принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ

Как сообщили в пресс-центре облправительства, от региона для участия в отборе инфраструктурных проектов в целях получения бюджетных кредитов представили две заявки.

«В соответствии с посланием президента России Федеральному Собранию в Пензенской области предварительно определен перечень проектов модернизации коммунальной инфраструктуры, реализация которых возможна с применением инструментов государственной поддержки в форме инфраструктурных кредитов», - пояснил Олег Мельниченко.

По его словам, инфраструктурные кредиты ресурсники могут получить при условии, что размер займа составляет не более 80% от стоимости проекта. А оставшиеся 20% должны софинансировать получатели бюджетных средств, реализующие инфраструктурные проекты. Кредиты предоставляются на срок до 25 лет с возможностью отсрочки оплаты основного долга до 4 лет.

От Пензенской области представлено несколько проектов, включенных в две заявки. Филиал Мордовский ПАО «Т Плюс» претендует на получение средств для модернизации системы теплоснабжения Пензы. Предполагается строительство насосной станции, тепловых сетей, реконструкция и автоматизация 47 центральных тепловых пунктов, 25 объектов тепловых сетей, а также замена сетей отопления и ГВС. Два проекта представлено Горводоканалом. Они включают модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения областного центра и реконструкцию очистных сооружений канализации Пензы.

В настоящее время участники конкурса занимаются оформлением необходимой документации. Работа находится под личным контролем губернатора.