11:56
27.10.2021г.
Олег Мельниченко принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ

Олег Мельниченко принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ

Ср, 27.10.21 10:16
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ. Участники рассмотрели вопросы финансирования региональных проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры жилищно-коммунального сектора.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, от региона для участия в отборе инфраструктурных проектов в целях получения бюджетных кредитов представили две заявки.

«В соответствии с посланием президента России Федеральному Собранию в Пензенской области предварительно определен перечень проектов модернизации коммунальной инфраструктуры, реализация которых возможна с применением инструментов государственной поддержки в форме инфраструктурных кредитов», - пояснил Олег Мельниченко.

По его словам, инфраструктурные кредиты ресурсники могут получить при условии, что размер займа составляет не более 80% от стоимости проекта. А оставшиеся 20% должны софинансировать получатели бюджетных средств, реализующие инфраструктурные проекты. Кредиты предоставляются на срок до 25 лет с возможностью отсрочки оплаты основного долга до 4 лет.

От Пензенской области представлено несколько проектов, включенных в две заявки. Филиал Мордовский ПАО «Т Плюс» претендует на получение средств для модернизации системы теплоснабжения Пензы. Предполагается строительство насосной станции, тепловых сетей, реконструкция и автоматизация 47 центральных тепловых пунктов, 25 объектов тепловых сетей, а также замена сетей отопления и ГВС. Два проекта представлено Горводоканалом. Они включают модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения областного центра и реконструкцию очистных сооружений канализации Пензы.

В настоящее время участники конкурса занимаются оформлением необходимой документации. Работа находится под личным контролем губернатора.

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"
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Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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21.09.2021 14:05
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