Как восстановиться после коронавируса. Советы пензенского кардиолога

Врач отметила, что после ковида обостряются старые заболевания и могут появиться новые. Кроме того, пациент может столкнуться с последствиями медикаментозной терапии. И не стоит исключать вероятность повторного заражения коронавирусом спустя какое-то время. Поэтому необходимо сконцентрироваться на профилактике и устранении факторов риска инфицирования.

«Во-первых, после перенесенного заболевания нужно включить ежедневные физические нагрузки в свою жизнь. Как понять, что уровень нагрузки оптимален? Вы можете спокойно говорить во время нагрузки. В первое время небольшая одышка, появление усталости при ходьбе, потливость при нагрузке -это нормально. По мере восстановления вы будете уставать меньше. Следите за своим пульсом во время нагрузки и в покое. Повременить с ней стоит, если пульс – выше 100 ударов в минуту, давление – меньше 90/60 или больше 140/90, температура – выше 37,2 градусов и если респираторные синдромы не проходят в период отдыха», - рассказала Анастасия Белкина.

Кроме того, следует выполнять дыхательные упражнения. Чтобы восстановить когнитивные функции, рекомендуется также заниматься спортом, попробовать новые виды деятельности, разгадывать головоломки, больше читать, использовать напоминания (в телефоне, звуковые сигналы, записки). Не стоит планировать много дел на один день.

Еще один важный аспект постковидной реабилитации - правильное сбалансированное питание, с достаточным количеством белка (1-12 граммов на килограмм веса).

«Контроль артериального дваления, отказ от вредных привычек, контроль веса, правильное питание и физическая нагрузка, мытье рук», - подытожила кардиолог.