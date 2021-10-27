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27.10.2021г.
Как восстановиться после коронавируса. Советы пензенского кардиолога

Как восстановиться после коронавируса. Советы пензенского кардиолога

Ср, 27.10.21 10:23
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Пензенский врач-кардиолог Анастасия Белкина в своем Instagram-аккаунте дала ряд советов, как восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции.

Врач отметила, что после ковида обостряются старые заболевания и могут появиться новые. Кроме того, пациент может столкнуться с последствиями медикаментозной терапии. И не стоит исключать вероятность повторного заражения коронавирусом спустя какое-то время. Поэтому необходимо сконцентрироваться на профилактике и устранении факторов риска инфицирования.

«Во-первых, после перенесенного заболевания нужно включить ежедневные физические нагрузки в свою жизнь. Как понять, что уровень нагрузки оптимален? Вы можете спокойно говорить во время нагрузки. В первое время небольшая одышка, появление усталости при ходьбе, потливость при нагрузке -это нормально. По мере восстановления вы будете уставать меньше. Следите за своим пульсом во время нагрузки и в покое. Повременить с ней стоит, если пульс – выше 100 ударов в минуту, давление – меньше 90/60 или больше 140/90, температура – выше 37,2 градусов и если респираторные синдромы не проходят в период отдыха», - рассказала Анастасия Белкина.

Кроме того, следует выполнять дыхательные упражнения. Чтобы восстановить когнитивные функции, рекомендуется также заниматься спортом, попробовать новые виды деятельности, разгадывать головоломки, больше читать, использовать напоминания (в телефоне, звуковые сигналы, записки). Не стоит планировать много дел на один день.

Еще один важный аспект постковидной реабилитации - правильное сбалансированное питание, с достаточным количеством белка (1-12 граммов на килограмм веса).

«Контроль артериального дваления, отказ от вредных привычек, контроль веса, правильное питание и физическая нагрузка, мытье рук», - подытожила кардиолог.

Источник фотографии: Скриншот - https://www.instagram.com/p/CVbB1jQtEtt/
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20.10.2021 14:02
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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