Кабмин выделит более 47 млрд рублей на выплату больничных

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 47,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности.

Из-за распространения коронавируса и роста сезонных заболеваний нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято выделить дополнительные средства, сообщили на сайте кабмина.

«Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты», – отметил Михаил Мишустин.

Он поручил Минфину РФ оперативно выполнить распоряжение.

Напомним, в 2021 году был изменен порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они перечисляются гражданам напрямую из ФСС, а не через работодателя. Со следующего года больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически.