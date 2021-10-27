Детская больница им. Филатова заплатит пензячке три миллиона за смерть ребенка

Пензенский областной суд оставил без изменения решение об удовлетворении требований жительницы города к детской больнице им. Н.Ф. Филатова о взыскании компенсации морального вреда за смерть ребенка из-за дефектов оказания ему медпомощи.

Как сообщается на сайте облсуда, врач - детский хирург «вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей совершил причинение смерти по неосторожности малолетнему пациенту». Из-за недостаточного комплекса лечебно-диагностических мероприятий состояние ребенка ухудшилось, и он умер.

При определении размера компенсации Ленинский районный суд Пензы учел характер причиненных истцу страданий и принял во внимание, что смерть родного человека «является наиболее тяжелым и необратимым по своим последствиям событием, влекущим глубокие и тяжкие страдания, переживания, вызванные такой утратой, затрагивающие психику, здоровье, самочувствие и настроение». В пользу пензячки решено взыскать три миллиона рублей.

Представитель ответчика подал апелляцию, которую областной суд оставил без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.