В Пензе расследуют дело о краже подростком восьми тысяч у матери

По данным регионального СУ СКР, в августе подросток взял телефон матери и через «мобильный банк» перевел на карту приятеля восемь тысяч рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению. Ранее парня уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичную кражу, он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Устанавливаются все обстоятельства хищения. Расследование уголовного дела продолжается.