После восстановления «Засеки» рядом с рестораном вновь хотят поселить оленей

В Instagram-аккаунт «Засеки», которую сейчас воссоздают после пожара, появилась информация о том, что ее собственники хотят возродить одну из особенностей ресторана.

«Вместе со строительством самого ресторана в 1977 году был сооружен вольер для оленей. Гости «Засеки» могли погладить этих дружелюбных животных и даже покормить с руки. Со временем эта особенность была утрачена, но мы мечтаем восстановить ее и снова поселить на территории оленей!» - отмечается в посте.

Напомним, «Засека» сгорела практически дотла в октябре 2020 года. Очаг возгорания находился внутри металлического короба вентиляционного канала от двух пароконвектоматов, расположенных под потолком помещения кухни в цокольном этаже строения. Причиной послужило воспламенение горючих материалов, а именно - масла, жира, пыли от сыпучих продуктов и остатков свекольных чипсов.

Весной 2021 года начались работы по воссозданию ресторана.

Ресторан работал с 4 февраля 1978 года. Его строительство курировал секретарь пензенского обкома КПСС Георг Мясников. В его дневниковых записях можно найти множество воспоминаний о «Засеке», в том числе - о строительстве оленьего загона.

