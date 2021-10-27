Российские ученые разрабатывают вирусы для борьбы с раком

Разрабатываемые микроорганизмы смогут противостоять клеткам глиобластомы или меланомы, размножаясь в них и постепенно их уничтожая. Сам вирус при этом будет распространять вокруг себя раковые антигены, которые затронут и отдаленные метастазы, передает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

«У нас несколько приоритетных мишеней для виротерапии. В первую очередь, это глиобластомы, рак головы и шеи и меланома. По каждому типу рака в работе несколько клеточных моделей, на которых проходит тестирование онколитических вирусов», - рассказал Александр Карабельский.

По его словам, вирусы будут еще и дополнительно усилены иммунитетом. К первым доклиническим тестированиям планируют приступить в 2022 году, а к клиническим опытам – через пять лет.