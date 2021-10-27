Восстановление легендарной «Засеки». Опубликованы фото со стройплощадки ресторана

В Instagram-аккаунте пензенской «Засеки» опубликовали фото со строительной площадки, где ведутся работы по воссозданию ресторана после пожара, полностью уничтожившего строение.

«Делаем все, чтобы принять вас в наших стенах как можно скорее», - отмечается в группе в соцсети «ВКонтакте».

На фото видно, что уже установлен каркас здания, частично положена крыша. Кроме того, на новое место уже установили четыре печи.

Напомним, «Засека» сгорела практически дотла в октябре 2020 года. Очаг возгорания находился внутри металлического короба вентиляционного канала от двух пароконвектоматов, расположенных под потолком помещения кухни в цокольном этаже строения. Причиной послужило воспламенение горючих материалов, а именно - масла, жира, пыли от сыпучих продуктов и остатков свекольных чипсов. Весной 2021 года начались работы по воссозданию ресторана.

Ресторан работал с 4 февраля 1978 года. Его строительство курировал секретарь пензенского обкома КПСС Георг Мясников.



