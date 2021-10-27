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27.10.2021г.
Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках

Земетчинский краевед на свою пенсию издает книги о земляках

Ср, 27.10.21 14:12
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Нередко после выхода на пенсию пожилые люди пытаются найти увлечение, которое поможет им вести активный образ жизни и развиваться. А иногда такое хобби и вовсе может перерасти в благое дело, как у героя этой истории. 72-летний житель поселка Земетчино Пензенской области Виктор Купцов увлекся краеведением 11 лет назад и за это время издал около десятка книг. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Светлана Хромова встретилась с краеведом и поговорила с ним о его жизни и творчестве.

На письменном столе Виктора Яковлевича возле ноутбука лежат две стопки книг разной толщины. Первую - «Из истории Троицкой церкви села Ушинка» - он выпустил в 2013 году. Материл для нее земетчинец собирал сразу в нескольких архивах: Пензенском, Тамбовском, Рязанском и районном.

Документы из последнего стали основой книги «Село Ушинка в статьях и очерках районных газет «Колхозная правда» и «Ленинская правда» за 1936-1980 годы». Каждую из них Виктор Купцов напечатал в 100 экземплярах, оплатив услуги типографии со своей накопленной пенсии. Он признался, что книги раскупили сразу на презентации, поэтому еще по 50 экземпляров пришлось дозаказать.

«Село Ушинка в статьях и очерках…» – для нее в районном архиве информацию взял. Когда работал над ней, мне много встречалось стихов наших земляков. О них никто не знает, и я решил собрать их в книгу. Так появился сборник «Взгляд сквозь годы», - делится автор.

И эта книга также быстро была раскуплена. В нее вошли стихи земляков Виктора Купцова, которые публиковались в районных газетах «Ленинская правда» и «Ваш собеседник» с 1952 по 2002 годы.

Очевидно, что краевед с особым трепетом относится к месту, в котором родился. Именно этому краю он посвятил еще одну книгу «Моя малая Родина. Историко-документальные очерки села Ушинка 17-20 веков», над которой работал четыре с половиной года. Первые экземпляры читатели смогли увидеть в 2019 году.

Годом ранее в Земетчино открылся литературно-поэтический клуб «Мелодия души», и краевед стал его председателем. Он рассказал, что во время встреч участники обсуждают творчество известных поэтов и писателей, а также свои стихи. За три года существования клуба было издано несколько поэтических сборников, среди которых: «И на бумагу льется стих», «О любви нельзя молчать» и «А что ты скажешь о войне?».

Также у Виктора Яковлевича есть свой индивидуальный сборник «О жизни, о судьбе и о тебе». Хотя сам автор признается, что поэтом себя не считает, называя свое хобби в шутку баловством. Большинство произведений в книге датируется 2000-2015 годами: они посвящены теме любви, семьи и, конечно же, родной земле. Также краевед печатает их в нескольких журналах. Он показал корреспонденту несколько писем, которые ему прислали читатели. Одну из женщин очень тронул этот стих:

Не лезьте в жизнь своих детей,

Когда у них своя семья.

Смиритесь, теща и свекровь,

Что дочь теперь уж не твоя,

И сын теперь уже не твой.

Коль семью их разрушить не хотите,

К ним без дела часто не ходите,

А с радостью к себе их в гости ждите,

Мир в семье их берегите.

Чтобы их любовь не угасала,

А разгоралась, словно пламя,

С рожденьем внуков торопите,

Тем самым семью укрепите.

Внуков искренне любите.

Не попрекайте тем, что дали,

И будьте рады, что ваш дар приняли.

Женщина написала, что строки заставили ее задуматься над отношениями со своей взрослой дочерью, которые переживали не лучший период. Стихотворение мотивировало ее посмотреть на ситуацию под другим углом и помириться с ребенком. В своем письме женщина очень благодарила автора.

Еще одна книга Виктора Купцова заслуживает особенного внимания: ее раскупили сразу же после выпуска, и сейчас он ждет новые экземпляры. Также издание отправили во все библиотеки района. Предзаказ на нее сделали жители Германии, Беларуси, Москвы, Рязани, Смоленской, Саратовской и других областей, о родственниках которых рассказывается на страницах. Книга «Твои известные земляки» вышла в 2020 году – здесь собраны биографии жителей Земетчинского района, которые так или иначе прославили родной край. За нее краевед получил почетную грамоту губернатора.

«Миссия краеведа в том, чтобы люди знали свое прошлое и историю своей малой родины. Сейчас к выпуску готовится моя новая книга «Храмы Земетчинского района Пензенской области», ее я уже отдал в типографию. Планирую издать в ноябре», - поделился Виктор Яковлевич.

Сколько еще книг выпустит Виктор Купцов и какие идеи у него возникнут в дальнейшем - покажет время. А его уже изданные книги помогут сохранить память о Земетчинском районе не у одного поколения.

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15.10.2021 16:40
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04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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