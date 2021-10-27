Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем профсоюзов

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил жителей региона с Днем профсоюзов.

«День профсоюзов — одна из самых молодых праздничных дат, установленных в регионе, но очень значимая. Это признание профсоюзного движения весомой социально-экономической и политической силой, которая эффективно отстаивает интересы трудящихся.

Пензенская Федерация профсоюзов — полноправный участник системы социального партнерства. Во взаимодействии с ассоциациями работодателей и органами власти ведется большая работа по сохранению рабочих мест, увеличению уровня заработной платы, обеспечению достойных условий и безопасности труда, соблюдению социальных гарантий и правовой защите.

Профсоюзные лидеры в качестве экспертов участвуют в разработке нормативно-правовой базы, регулирующей трудовые отношения. Сотрудничество между Законодательным Собранием и Федерацией профсоюзов Пензенской области осуществляется уже на протяжении многих лет.

Выражаю благодарность активистам и ветеранам профсоюзного движения за принципиальность, настойчивость в достижении цели, твердую гражданскую позицию, неравнодушие. Доброго здоровья, благополучия, оптимизма и новых успехов в работе, основанной на принципах солидарности и справедливости», - говорится в поздравлении.