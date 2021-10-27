Суточный прирост зараженных ковидом пензенцев перевалил за 350

На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали информацию о числе зараженных в Пензенской области на 27 октября.

Суточный прирост составил 352 случая, это новый антирекорд. За все время в регионе выявили 78 708 заболевших. В России прирост - 36 582 новых случая.

Напомним, в Пензенской области введен перечень категорий жителей, которым необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, так как они по роду деятельности часто взаимодействуют с людьми. До 1 ноября им обязательно нужно сделать первую прививку, до 1 декабря – вторую. Тех, кто проигнорирует данное требование, отстранят от работы или переведут на удаленку. Полный перечень сфер деятельности доступен по ссылке.



