В правительстве сообщили, что нерабочая неделя не отразится на зарплатах пензенцев

В Instagram-аккаунте правительства Пензенской области опубликовали видеоролик, который рассказывает о новых мерах поддержки бизнеса, благодаря которым нерабочая неделя не отразится на доходах жителей.

«Чтобы помочь предпринимателям выплатить зарплаты, в России ввели новые меры поддержки. Малый бизнес получит единовременные выплаты: на одного работника – один МРОТ. Заявку можно подать онлайн через ФНС с 1 ноября по 15 декабря. Деньги поступят с 15 ноября до 31 декабря. Их смогут получить компании из пострадавших отраслей», - отмечается в ролике.

Другие предприятия смогут получить льготные кредиты.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проанонсировал выход в ближайшие дни постановления об ужесточении на этот период ограничительных мер, чтобы остановить ухудшение эпидситуации.