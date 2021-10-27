14:50
27.10.2021г.
Пензенский Роспотребнадзор изъял из продажи почти 200 кг некачественного молока

Пензенский Роспотребнадзор изъял из продажи почти 200 кг некачественного молока

Ср, 27.10.21 13:03
Просмотров: 312

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о результатах исследования проб молока и молочной продукции на предмет соответствия требованиям безопасности.

Всего за девять месяцев 2021 года исследовали 328 проб, из них 16 (4,9%) не соответствовали требованиям. По всем фактам приняты меры, продукцию сняли с продажи, производителей оштрафовали и выдали предписания о приостановлении торговли.

«Всего изъято из оборота 20 партий молока и молочной продукции объемом 188,5 кг», - уточнили в управлении.

Пензенцев призывают при покупке молочных продуктов обращать внимание на условия реализации, срок годности и информацию на этикетке. Маркировка должна содержать наименование изготовителя, его юридический и фактический адрес, состав продукта, массу, дату изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевую ценность. Также нужно обращать внимание на цену продукта: если стоимость в два-три раза ниже, чем у аналогичного товара другой марки, то это может свидетельствовать о фальсификации.

Если вы обнаружили приобрели молоко с истекшим сроком годности, его нужно принести обратно – в магазине обязаны заменить товар или вернуть деньги.

В случае необходимости проверки качества молочной продукции следует обращаться в управление Роспотребнадзора по Пензенской области через официальный сайт.

Читайте также:
«Было страшно, что маму могут не спасти»: врач из КИМа рассказал личную ковидную историю
14:45
Оператор билайн представил новые мобильное приложение и сайт компании
14:34
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс