В пензенском КИМе запустили современный рентгенодиагностический комплекс

Его стоимость составила 8 млн 860 тысяч рублей.

«Одним из преимуществ нового аппарата является то, что он цифровой, рентгеновские снимки можно делать, как в вертикальных, так и в горизонтальных проекциях. Данные характеристики позволяют ускорить время исследования, увеличить пропускную способность пациентов и получить более качественные изображения», - сообщил главврач КИМа Сергей Рыбалкин.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, система управления обеспечивает легкость и скорость исследования, позволяет регулировать высоту деки в широком диапазоне, что облегчает процесс укладки пациентов, особенно пожилых, людей с ограниченными возможностями и детей. Аппарат обеспечит высокое диагностическое качество и эффективную работу рентген-кабинета в медучреждении.