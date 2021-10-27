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27.10.2021г.
Замглавы МЧС России представил Олегу Мельниченко нового начальника пензенского управления

Замглавы МЧС России представил Олегу Мельниченко нового начальника пензенского управления

Ср, 27.10.21 13:27
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27 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился с заместителем главы МЧС России Николаем Гречушкиным и вновь назначенным на должность начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрием Козловым.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в ходе делового общения было отмечено, что почти вся трудовая деятельность Дмитрия Козлова связана с Пензенской областью. Он прошел путь от начальника караула 3-й пожарной части УГПС УВД региона до первого заместителя начальника пензенского управления МЧС. Перед назначением в Пензенскую область являлся начальником ГУ МЧС РФ по Севастополю.

Замглавы МЧС РФ подчеркнул, что пензенское управление всегда было на хорошем счету.

«Теперь начальник представлен вам официально. Человек он для вас абсолютно не новый. Генерал-майор внутренней службы Козлов Дмитрий Петрович назначен указом президента Российской Федерации начальником Главного управления МЧС по Пензенской области», - обратился замминистра к Олегу Мельниченко.

Николай Гречушкин подчеркнул, что работа Дмитрия Козлова в Севастополе - хороший опыт, который будет полезен для деятельности в новой должности. Губернатор Пензенской области выразил уверенность в дальнейшем конструктивном взаимодействии с ведомством, пожелал успехов вновь назначенному начальнику пензенского ГУ МЧС.

Также стороны обсудили тему развития региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Пензенской области и работу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

«При строительстве и реконструкции автотранспортных объектов я поставил задачу, чтобы не менее 10 процентов от стоимости работ направлялось на обеспечение безопасности дорожного движения. В том числе это касается установки светофорных объектов, видеокамер, наружного освещения. Нам необходимо добиться значительного снижения числа ДТП и, в первую очередь, с гибелью людей, сделать пензенские автодороги более безопасными для всех участников движения», - подчеркнул глава региона.

Напомним, в июне Сергей Козлов по указу президента был освобожден от должности начальника пензенского ГУ МЧС.
 

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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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