Пензенца подозревают в вымогательстве денег у сокамерника

Заявление в полицию подал житель Октябрьского района. Он рассказал, что возле дома на улице Ульяновской его знакомый под угрозой применения насилия требовал у него 4000 рублей. Он уточнил, что такая ситуация происходит не впервые: в феврале злоумышленник вымогал у потерпевшего 5000 рублей. Деньги мужчина перевел на карту.

Оперативники установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 30-летний мужчина. Он признался и оправдал своей поступок трудным материальным положением. С потерпевшим злоумышленник познакомился, когда они вместе отбывали наказание в одном из исправительных учреждений, уточнили в пресс-службе регионального УМВД. По данному факту возбуждено уголовное дело.