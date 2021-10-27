В Пензе завершается второй этап реконструкции ул. 40 лет Октября

В пресс-службе регионального минстроя рассказали о ходе реконструкции ул. 40 лет Октября в Пензе.

В министерстве отметили, что темпы реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе позволили приступить к работам на капиталоемких объектах, которые требуют дополнтельного федерального финансирования.

Среди таких объектов – реконструкция ул. 40 лет Октября общей протяженностью более пяти километров. Реконструкцию разбили на три этапа. Первый был завершен в 2020 году досрочно с опережением графика на год. Полуторакилометровый участок автодороги теперь имеет четыре полосы движения, пешеходные тротуары, велодорожки, остановочные павильоны, шумовые экраны, светофорные объекты и искусственное освещение.

Также с опережением графика готовят к сдаче второй этап реконструкции.

«Это стало возможным благодаря своевременному финансированию за счет средств федерального бюджета и грамотно организованной работе подрядной организации», - подчеркнули в минстрое.

В рамках второго этапа на участке около полутора километров построили новую четырехполосную дорогу, обустроили песчаное и щебеночное основание, уложили два слоя асфальта, нанесли горизонтальную разметку. Сейчас завершаются работы по благоустройству территории, асфальтированию съездов, тротуаров и устройству барьерного ограждения. Объект готов на 95%.