«Было страшно, что маму могут не спасти»: врач из КИМа рассказал личную ковидную историю

«Сначала коронавирусной инфекцией заболел я. Это была первая волна, апрель 2020 года. Я почувствовал выраженную слабость. Сначала я связал это с тем, что был после дежурства, не придал этому значение и пошел на работу. А на следующий день уже у меня повысилась температура до фебрильных цифр – 38-39 градусов. Я на тот момент уже работал в «красной зоне», наше отделение начало принимать больных ковидом самое первое.

В связи с тем, что я живу с матерью, которая находится в зоне риска (на тот момент ей было 65 лет), я был вынужден госпитализироваться, так как возможности отселиться у меня не было. Так как инкубационный период составляет 14 дней, я искренне надеялся, что маму это не коснется, но, к сожалению, на 12-й заболела и она. У нее все начиналось с невысокой температуры (37,2-37,5), редкий сухой кашель, но появилась одышка. На это мы быстро среагировали, сразу вызвали скорую помощь, и ее также госпитализировали к нам в КИМ.

В первую неделю все развивалось относительно неплохо: сатурация была нормальная, только першение в горле и кашель, но сохранялась высокая температура, которая плохо сбивалась. В один момент все переросло в дыхательную недостаточность - уровень кислорода стремительно падал, ей были вынуждены повесить кислородную маску. Сначала она находилась в общей палате, но температура не падала, а сатурация даже на фоне подачи увлажненного кислорода продолжала прогрессивно снижаться. На 80% было принято решение перевести ее в отделение реанимации.

Там температура упала, но процент поражения легочной ткани оказался значительным. Если сначала он был около 15% (тогда, в первую волну, еще не считали проценты поражения легких, это пришло позже), то к этому моменту ковид поразил 85% легких. Состояние было крайне тяжелым. Она около полутора месяцев провела в нашей больнице, три недели из них – в палате интенсивной терапии. Только благодаря врачам ее все-таки удалось спасти. Ее ждала долгая реабилитация дома.

Сам я тоже долго болел – около месяца в больнице, долечивался дома, в то время как мама была у нас в КИМе. Я мог узнавать о ее состоянии от коллег по телефону. Конечно, я очень переживал все время, в какой-то момент стало страшно, что ее могут не спасти, что я потеряю близкого человека. Никто не ожидал, что коронавирус так быстро распространится. Даже я как инфекционист не мог предположить такого, хотя я и работаю с самыми разными инфекциями. К счастью, все обошлось.

Когда появилась вакцина, вопрос о прививке даже не стоял, чтобы не попасть больше в реанимацию. Именно на это вакцина и нацелена, она не дает гарантии, что человек не заболеет совсем. Риск не пережить инфекцию или перенести ее очень тяжело слишком велик, чтобы отказываться от вакцины. Маму я не уговаривал, она сама приняла это решение.

Вакцину мы оба перенесли хорошо. Единственное, была небольшая болезненность в месте инфекции, и у мамы до 38 градусов поднялась температура на один день. Сейчас титры антител у нас хорошие – у меня 13, у мамы – 14,6 на данный момент. Но ревакцинацию все рано нужно делать, вне зависимости от их наличия, так как пока нет единого мнения, какой титр обеспечивает защиту от инфекции.

Мы привились в июле «Гам-Ковид-Ваком», уже подходит срок ревакцинации. В декабре мы, конечно же, снова привьемся».

Напомним, что сделать прививку от коронавируса жители Пензенской области могут ежедневно в поликлиниках, в торговых центрах и мобильных пунктах. Вакцинируясь, вы не только защищаете от печальных последствий болезни себя и близких, но и помогаете остановить распространение инфекции в регионе и стране.