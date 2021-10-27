14:51
27.10.2021г.
Оператор билайн представил новые мобильное приложение и сайт компании

Оператор билайн представил новые мобильное приложение и сайт компании

Ср, 27.10.21 14:34
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В рамках обновления бренда оператор представил обновленный сайт компании и выпустил новое мобильное приложение— билайн. В Google Play уже доступна версия для Android. Версия для устройств под управлением iOS появится в магазине App Store в ближайшее время. Все работы по обновлению цифровых площадок были проведены силами in-house команды билайна.

Это одно из самых масштабных обновлений приложения оператора за всю его историю. Поменялось название — билайн вместо «Мой Билайн». Поменялась и навигация главного экрана — здесь по-прежнему будет отображена информация об остатках по текущему тарифу, а данные о стоимости минут и количество трафика сверх включенного пакета теперь доступны по нажатию на карточку тарифа.

Здесь же, на главном экране, появился раздел «Роуминг», где можно легко найти информацию о том, сколько будет стоить интернет, минуты разговора и SMS в выбранной стране, а также приобрести роуминг-пакеты по выгодной цене.

В новом приложении уменьшилось количество рекламных баннеров — теперь ничего не отвлекает пользователя от решения первостепенных вопросов, с которыми он обратился к приложению. Подвергся обновлению и раздел «Для вас» — теперь здесь собраны все персональные предложения для клиента, а также скидки от партнеров билайн.

Кроме того, на главном экране появилась точка входа в интернет-магазин билайн, где представлены новинки и самые популярные смартфоны, планшеты и аксессуары. В планах команды интеграция полноценного интернет-магазина в приложение билайн.

«Мы рассчитываем на то, что возможности нового приложения билайн заменит нашим клиентам поход в офис продаж. Но если такая необходимость все же появится — в поиске на главном экране вы всегда сможете найти информацию о ближайшем офисе билайн», - рассказал директор по интернет-решениям билайна Никита Чепрасов.

Полностью обновилась и главная страница beeline.ru, поиск по сайту, а также карточки товаров. Изменения затронули как полную, так и мобильную версию сайта. Последняя стала работать гораздо быстрее, в том числе и за счет отказа от загрузки новых страниц в пользу раскрывающихся pop-up с информацией о товаре в каталоге интернет-магазина.

«Мы сделали наш новый сайт похожим с точки зрения использования на популярные сегодня сайты маркетплейсов — паттерны поведения здесь такие же. Это позволит нашему пользователю легко ориентироваться на обновившейся площадке», - добавил Никита Чепрасов

Новое приложение и сайт билайна — начало глобального обновления цифровых площадок компании.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией билайн
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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
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06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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