Пензенцы могут заключить договор энергоснабжения не выходя из дома

«ТНС энерго Пенза» напоминает потребителям, что большинство услуг можно получить удаленно, не посещая центры обслуживания.

Одна из наиболее популярных тем обращений клиентов – заключение договора энергоснабжения. В связи с этим на сайте «ТНС энерго Пенза» в разделе «Договор энергоснабжения» можно дистанционно подать документы, воспользовавшись формой «Заключить/переоформить договор». Эта опция доступна как при оформлении нового частного дома или квартиры, так и при смене собственника помещения.

Заполнение заявки максимально упрощено: нужно ввести запрашиваемые данные в соответствующие поля и прикрепить копии документов, список которых будет отображен на сайте.

После заполнения формы будет автоматически сформировано обращение, которое вместе в прикрепленными документами поступит в «ТНС энерго Пенза». На указанный адрес электронной почты поступят уведомления, которые позволят следить за ходом рассмотрения заявки.

Пензенцев призывают подавать документы дистанционно, чтобы сократить время обработки обращения и сделать процесс заключения договора более безопасным.