Пензенцам напоминают о проведении акции «Большой этнодиктант»

С 3 по 7 ноября жители Пензенской области могут присоединиться к акции «Большой этнографический диктант» (6+). Из-за пандемии она пройдет в онлайн-режиме.

Акцию проведут под лозунгом «Народов много – страна одна!». Написать диктант можно на платформе www.miretno.ru.

«Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности на вопросы межнационального мира и согласия», - отметили в пресс-центре облправительства.

Участниками могут стать все желающие. Диктант проводится на трех языках: русском, английском, испанском. Задания будут опубликованы 3 ноября в 00:01. Они оформлены виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации;

- 30 вопросов – зарубежная часть вопросов, единая для всех участников за пределами РФ.

Максимальная сумма баллов за все задания – 100. На выполнение отводится 45 минут. После прохождения диктанта участник получит личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов высылается на почту.

