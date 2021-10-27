В кафе «Кагау» в Дальнем Арбеково посетителей пускали без QR-кода

В Пензе сотрудники мэрии, полиции и управления по делам ГО ЧС проверили, как в предприятиях общепита в Дальнем Арбеково соблюдают режим повышенной готовности.

В частности, они обследовали сеть быстрого обслуживания KFC, ресторан и бар «Пхали-Хинкали», кафе «Кагау» и другие объекты.

«В ходе рейда выявлено нарушение в кафе «Кагау» - обслуживание посетителей производилось без проверки QR-кодов. На юридическое лицо сотрудниками полиции собран материал для последующего принятия мер», - отметили в пресс-службе горадминистрации.

С руководство и персоналом провели беседы о необходимости соблюдения мер безопасности и санитарных норм, а также о вакцинации.

Напомним, в Пензе объекты общепита можно посещать только при предъявлении QR-кода переболевшего или о вакцинации. Сотрудники должны быть обеспечены масками и перчатками.